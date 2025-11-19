Прибутки падають, а збитки ростуть: Росія скочується в глибоку економічну кризу на тлі війни
- Боргове навантаження російських компаній зросло втричі за два роки, а прибутки знизилися на 8,3% за перші вісім місяців року.
- Рентабельність промисловості впала, особливо у цивільних секторах.
Наразі російський бізнес знаходиться у найгіршому фінансовому стані за роки повномасштабної війни проти України. У вересні поточного року компанії віддавали рекордні 39% прибутку на відсотки за кредитами.
Що відбувається з російською економікою?
За два роки боргове навантаження зросло більш як утричі, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Читайте також Попри все: Росія готується збільшити видобуток нафти
Зокрема прибутки російських компаній падають. За перші 8 місяців року фінансовий результат знизився на 8,3%, а збитки зросли на 30%.
Сукупний обсяг кредитів і облігацій досяг 99,3 трильйона рублів (приблизно 1,2 трильйона доларів). На цьому тлі рентабельність промисловості впала до рівня часів COVID-кризи.
Після того, як російська економіка переорієнтувалася на війну, цивільні сектори втратили доступ до дешевих ресурсів, а високі ставки за кредитами просто "висмоктують" усі прибутки,
– йдеться у повідомленні.
Найважче становище у таких галузях:
- будівництві;
- автомобільній промисловості;
- деревообробці;
- сфері послуг.
Стагнація промисловості, падіння внутрішнього попиту та непосильне для бізнесу боргове навантаження створюють певну комбінацію. За неї Кремль "скочується в глибоку економічну кризу".
Зверніть увагу! Поки триває війна, ця тенденція буде лише посилюватися.
Нагадаємо, що станом на жовтень, із майже 714 тисячі юридичних осіб і індивідуальних підприємців (які мають заборгованість за позиками) 171 тисячі (або 24%) прострочили платежі. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".
Основна причина – це висока ключова ставка. Протягом пів року вона трималася на рекордному рівні – 21% річних.
Зауважте! Станом на зараз підприємства не мають достатніх коштів, щоб обслуговувати накопичені борги. Через це кількість дефолтів може зрости у два-три рази вже незабаром.
Що ще відомо про ситуацію у Росії?
Російський бізнес планує підвищити ціни у наступні три місяці – на 6,3% у перерахунку на рік порівняно з 4,2% у жовтні та 2,9% у вересні. Причиною є те, що з наступного року ставка ПДВ зросте з 20% до 22%. Крім того, буде скасовано багато пільг.
Також у Росії почали зупинятися кремнієві заводи. Зокрема найбільший виробник рафінованого кремнію повністю призупиняє виробництво. Це відбудеться вже з 1 січня 2026 року.