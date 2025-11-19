Прибутки падають, а збитки ростуть: Росія скочується в глибоку економічну кризу на тлі війни

Наразі російський бізнес знаходиться у найгіршому фінансовому стані за роки повномасштабної війни проти України. У вересні поточного року компанії віддавали рекордні 39% прибутку на відсотки за кредитами.

Що відбувається з російською економікою?

За два роки боргове навантаження зросло більш як утричі, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема прибутки російських компаній падають. За перші 8 місяців року фінансовий результат знизився на 8,3%, а збитки зросли на 30%.

Сукупний обсяг кредитів і облігацій досяг 99,3 трильйона рублів (приблизно 1,2 трильйона доларів). На цьому тлі рентабельність промисловості впала до рівня часів COVID-кризи.

Після того, як російська економіка переорієнтувалася на війну, цивільні сектори втратили доступ до дешевих ресурсів, а високі ставки за кредитами просто "висмоктують" усі прибутки,

– йдеться у повідомленні.

Найважче становище у таких галузях:

будівництві; автомобільній промисловості; деревообробці; сфері послуг.

Стагнація промисловості, падіння внутрішнього попиту та непосильне для бізнесу боргове навантаження створюють певну комбінацію. За неї Кремль "скочується в глибоку економічну кризу".

Зверніть увагу! Поки триває війна, ця тенденція буде лише посилюватися.

Нагадаємо, що станом на жовтень, із майже 714 тисячі юридичних осіб і індивідуальних підприємців (які мають заборгованість за позиками) 171 тисячі (або 24%) прострочили платежі. Про це пише російське медіа "The Moscow Times".

Основна причина – це висока ключова ставка. Протягом пів року вона трималася на рекордному рівні – 21% річних.

Зауважте! Станом на зараз підприємства не мають достатніх коштів, щоб обслуговувати накопичені борги. Через це кількість дефолтів може зрости у два-три рази вже незабаром.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?