Прибыли падают, а убытки растут: Россия скатывается в глубокий экономический кризис на фоне войны

Сейчас российский бизнес находится в худшем финансовом состоянии за годы полномасштабной войны против Украины. В сентябре текущего года компании отдавали рекордные 39% прибыли на проценты по кредитам.

Что происходит с российской экономикой?

За два года долговая нагрузка выросла более чем в три раза, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности прибыли российских компаний падают. За первые 8 месяцев года финансовый результат снизился на 8,3%, а убытки выросли на 30%.

Совокупный объем кредитов и облигаций достиг 99,3 триллиона рублей (примерно 1,2 триллиона долларов). На этом фоне рентабельность промышленности упала до уровня времен COVID-кризиса.

После того, как российская экономика переориентировалась на войну, гражданские сектора потеряли доступ к дешевым ресурсам, а высокие ставки по кредитам просто "высасывают" все доходы,

– говорится в сообщении.

Самое тяжелое положение в таких отраслях:

строительстве; автомобильной промышленности; деревообработке; сфере услуг.

Стагнация промышленности, падение внутреннего спроса и непосильная для бизнеса долговая нагрузка создают определенную комбинацию. Из-за нее Кремль "скатывается в глубокий экономический кризис".

Обратите внимание! Пока идет война, эта тенденция будет только усиливаться.

Напомним, что по состоянию на октябрь, из почти 714 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имеющих задолженность по займам) 171 тысячи (или 24%) просрочили платежи. Об этом пишет российское медиа "The Moscow Times".

Основная причина – это высокая ключевая ставка. В течение полугода она держалась на рекордном уровне – 21% годовых.

Заметьте! По состоянию на сейчас предприятия не имеют достаточных средств, чтобы обслуживать накопленные долги. Поэтому количество дефолтов может вырасти в два-три раза уже вскоре.

Что еще известно о ситуации в России?