Что происходит с российской экономикой?
За два года долговая нагрузка выросла более чем в три раза, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Несмотря ни на что: Россия готовится увеличить добычу нефти
В частности прибыли российских компаний падают. За первые 8 месяцев года финансовый результат снизился на 8,3%, а убытки выросли на 30%.
Совокупный объем кредитов и облигаций достиг 99,3 триллиона рублей (примерно 1,2 триллиона долларов). На этом фоне рентабельность промышленности упала до уровня времен COVID-кризиса.
После того, как российская экономика переориентировалась на войну, гражданские сектора потеряли доступ к дешевым ресурсам, а высокие ставки по кредитам просто "высасывают" все доходы,
– говорится в сообщении.
Самое тяжелое положение в таких отраслях:
- строительстве;
- автомобильной промышленности;
- деревообработке;
- сфере услуг.
Стагнация промышленности, падение внутреннего спроса и непосильная для бизнеса долговая нагрузка создают определенную комбинацию. Из-за нее Кремль "скатывается в глубокий экономический кризис".
Обратите внимание! Пока идет война, эта тенденция будет только усиливаться.
Напомним, что по состоянию на октябрь, из почти 714 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имеющих задолженность по займам) 171 тысячи (или 24%) просрочили платежи. Об этом пишет российское медиа "The Moscow Times".
Основная причина – это высокая ключевая ставка. В течение полугода она держалась на рекордном уровне – 21% годовых.
Заметьте! По состоянию на сейчас предприятия не имеют достаточных средств, чтобы обслуживать накопленные долги. Поэтому количество дефолтов может вырасти в два-три раза уже вскоре.
Что еще известно о ситуации в России?
Российский бизнес планирует повысить цены в следующие три месяца – на 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,2% в октябре и 2,9% в сентябре. Причиной является то, что со следующего года ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Кроме того, будет отменено много льгот.
Также в России начали останавливаться кремниевые заводы. В частности крупнейший производитель рафинированного кремния полностью приостанавливает производство. Это произойдет уже с 1 января 2026 года.