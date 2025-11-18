Что происходит с российскими заводами?

Это произойдет уже скоро – с 1 января 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Второе аналогичное предприятие – "Кремний Урал" – будет работать только на части мощностей.

Оба предприятия входят в структуру подсанкционной компании "Русал",

– уточнили в ЦПД.

Формальная причина ситуации якобы "глобальное перепроизводство" и демпинговые цены поставщиков из-за рубежа. Но, как отмечают в Центре, жалобы на демпинг имеют неубедительный вид.

Если иностранные производители могут продавать кремний дешевле и при этом не работать себе в убыток, значит проблема в неспособности России создать конкурентные условия производства,

– говорится в сообщении.

В частности еще после 2022 года Москва переориентировалась на военную экономику. Однако это быстро сделало хуже положение гражданских и высокотехнологичных отраслей.

Рафинированный кремний – это ключевой материал для таких отраслей:

микроэлектроники; химической промышленности; солнечных панелей; многих технологических процессов.

Заметьте! Однако единственные два завода России в этой сфере не могут конкурировать на глобальном рынке. И это является маркером глубокой системной деградации российской промышленности.

Напомним, что медиа Радио Свобода ранее писало, что АО "Кремний" вынужденно приостановит производство в городе Шелехов Иркутской области. Причиной является "перепроизводство кремния и рост его импорта по демпинговым ценам".

Кроме того, в компании предупредили власти Шелехова и Приангарья о предстоящей остановке производства. Руководство надеется "найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий".

Обратите внимание! Тогда же стало известно, что завод "Кремний Урал" в Каменск-Уральском продолжит работать, но не на неполную мощность.

