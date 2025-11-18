Що відбувається з російськими заводами?

Це відбудеться вже незабаром – з 1 січня 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Кошти лише "йдуть": Центробанк Росії б'є на сполох

Друге аналогічне підприємство – "Кремній Урал" – працюватиме лише на частині потужностей.

Обидва підприємства входять до структури підсанкційної компанії "Русал",

– уточнили у ЦПД.

Формальна причина ситуації нібито "глобальне перевиробництво" та демпінгові ціни постачальників з-за кордону. Але, як зазначають у Центрі, скарги на демпінг мають непереконливий вигляд.

Якщо іноземні виробники можуть продавати кремній дешевше і при цьому не працювати собі у збиток, значить проблема в нездатності Росії створити конкурентні умови виробництва,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема ще після 2022 року Москва переорієнтувалася на воєнну економіку. Однак це швидко зробило гіршим становище цивільних і високотехнологічних галузей.

Рафінований кремній – це ключовий матеріал для таких галузей:

мікроелектроніки; хімічної промисловості; сонячних панелей; багатьох технологічних процесів.

Зауважте! Проте єдині два заводи Росії у цій сфері не можуть конкурувати на глобальному ринку. І це є маркером глибокої системної деградації російської промисловості.

Нагадаємо, що медіа Радіо Свобода раніше писало, що АТ "Кремній" вимушено призупинить виробництво в місті Шелехов Іркутської області. Причиною є "перевиробництво кремнію та зростання його імпорту за демпінговими цінами".

Крім того, у компанії попередили владу Шелехова та Приангар’я про майбутню зупинку виробництва. Керівництво сподівається "знайти оптимальні рішення для мінімізації соціальних наслідків".

Зверніть увагу! Тоді ж стало відомо, що завод "Кремній Урал" у Каменськ-Уральському продовжить працювати, але не на неповну потужність.

Що ще відомо про ситуацію з російською економікою?