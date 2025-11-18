Що відбувається з російськими заводами?
Це відбудеться вже незабаром – з 1 січня 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Друге аналогічне підприємство – "Кремній Урал" – працюватиме лише на частині потужностей.
Обидва підприємства входять до структури підсанкційної компанії "Русал",
– уточнили у ЦПД.
Формальна причина ситуації нібито "глобальне перевиробництво" та демпінгові ціни постачальників з-за кордону. Але, як зазначають у Центрі, скарги на демпінг мають непереконливий вигляд.
Якщо іноземні виробники можуть продавати кремній дешевше і при цьому не працювати собі у збиток, значить проблема в нездатності Росії створити конкурентні умови виробництва,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема ще після 2022 року Москва переорієнтувалася на воєнну економіку. Однак це швидко зробило гіршим становище цивільних і високотехнологічних галузей.
Рафінований кремній – це ключовий матеріал для таких галузей:
- мікроелектроніки;
- хімічної промисловості;
- сонячних панелей;
- багатьох технологічних процесів.
Зауважте! Проте єдині два заводи Росії у цій сфері не можуть конкурувати на глобальному ринку. І це є маркером глибокої системної деградації російської промисловості.
Нагадаємо, що медіа Радіо Свобода раніше писало, що АТ "Кремній" вимушено призупинить виробництво в місті Шелехов Іркутської області. Причиною є "перевиробництво кремнію та зростання його імпорту за демпінговими цінами".
Крім того, у компанії попередили владу Шелехова та Приангар’я про майбутню зупинку виробництва. Керівництво сподівається "знайти оптимальні рішення для мінімізації соціальних наслідків".
Зверніть увагу! Тоді ж стало відомо, що завод "Кремній Урал" у Каменськ-Уральському продовжить працювати, але не на неповну потужність.
Що ще відомо про ситуацію з російською економікою?
Економіка Росії наразі зіштовхується з рецесією. Причиною цього є скорочення виробництва та зниження зовнішньої торгівлі.
Водночас прибуток навіть великих корпорацій падає. Зокрема й доходи "Газпром нафти" скоротилися майже на 50%.