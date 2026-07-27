Ризики інфляції зберігаються: Путін прокоментував економічну ситуацію у Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що фінансова та економічна система країни залишається стійкою. І це попри наявні ризики зростання інфляції.

Що сказав Путін про економічну ситуацію у Росії

Путін вважає, що країна "гідно проходить нинішній історичний етап", про що пише російське пропагандистське медіа ТАСС.

Російський президент також додав, що Росія досягає результатів у сфері технологічного розвитку.

Ми ставимо завдання досягти технологічного лідерства і, як не дивно, попри всі ці зовнішні обмеження, досягаємо необхідних нам результатів,

– сказав очільник Росії.

Володимир Путін повідомив, що пріоритетами федерального бюджету Росії на найближчі три роки стануть:

зміцнення оборони;

розв’язання соціальних питань;

підтримка економіки.

Путін додав, що переконаний, що під час роботи над бюджетом пріоритетом буде "вирішення першочергових соціальних завдань і водночас підтримка ключових галузей економіки, провідних вітчизняних компаній, малого та середнього бізнесу, а також ринку праці, де рівень безробіття, як ви знаєте, знизився до історично мінімальних значень".

Російський лідер також наголосив, що влада, зокрема парламентарі, не забуває про розв'язання основних питань, пов’язаних із добробутом громадян.

Нагадаємо, що у Росії вже знизили базову ставку до 14% річних. Зокрема, річна інфляція цьогоріч, згідно з прогнозом, складе 6 – 7%.

Зокрема, економічна ситуація у Росії погіршується. Бюджетний дефіцит зростає, а інфляція свідчить про нестачу ресурсів. А Кремль продовжує активно фінансувати війну проти України.