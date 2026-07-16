Як росте дефіцит бюджету Росії

Про це свідчать дані урядового бюджетного порталу, пише Reuters.

Очікується, що видатки з федерального бюджету Росії у 2026 році становитимуть 45,11 трильйона рублів .

. Тоді як в законі про бюджет видатки закладені на рівні 44,07 трильйона рублів.

Прогнозований обсяг доходів водночас залишається незмінним – 40,28 трильйона рублів.

Таким чином, дефіцит бюджету може становити 4,83 трильйона рублів проти запланованих 3,79 трильйона рублів. Це 1,6% валового внутрішнього продукту країни.

Раніше Міністерство фінансів Росії повідомляло, що у першому півріччі 2026 року бюджетний дефіцит сягнув 5,73 трильйона рублів, або 2,5% ВВП. Це у 1,7 раза більше, ніж за той же період торік.

Міністр фінансів Антон Силуанов підтверджував, що дефіцит бюджету зросте порівняно з офіційним цільовим показником. Але він запевнив, що це не призведе до значного збільшення внутрішніх запозичень.

Що говорять у Банку Росії

Зростання бюджетного дефіциту створює додатковий тиск на російську економіку саме в той момент, коли Центробанк має вирішити, чи продовжувати пом'якшення монетарної політики.

Наступного тижня регулятор на своєму засіданні розглядатиме, знижувати далі ключову ставку або залишити її без змін.

Банк Росії неодноразово називав саме розширення бюджетного дефіциту одним із головних інфляційних ризиків. Тому якщо видатки й надалі перевищуватимуть план, це може ускладнити зниження ставки.

Нагадаємо, торік дефіцит бюджету Росії майже в 5 разів перевищив офіційний запланований показник і досяг 5,7 трильйона рублів. Це був найвищий рівень з 2020 року.