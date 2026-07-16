Как растет дефицит бюджета России

Об этом свидетельствуют данные правительственного бюджетного портала, пишет Reuters.

Ожидается, что расходы из федерального бюджета России в 2026 году составят 45,11 триллиона рублей .

. В то время как в законе о бюджете расходы заложены на уровне 44,07 триллиона рублей.

Прогнозируемый объем доходов при этом остается неизменным – 40,28 триллиона рублей.

Таким образом, дефицит бюджета может составить 4,83 триллиона рублей против запланированных 3,79 триллиона рублей. Это 1,6% валового внутреннего продукта страны.

Ранее Министерство финансов России сообщало, что в первом полугодии 2026 года бюджетный дефицит достиг 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. Это в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что дефицит бюджета вырастет по сравнению с официальным целевым показателем. Но он заверил, что это не приведет к значительному увеличению внутренних заимствований.

Что говорят в Банке России

Рост бюджетного дефицита создает дополнительное давление на российскую экономику именно в тот момент, когда Центробанку предстоит решить, продолжать ли смягчение денежно-кредитной политики.

На следующей неделе регулятор на своем заседании будет рассматривать вопрос о том, снижать ли дальше ключевую ставку или оставить ее без изменений.

Банк России неоднократно называл именно рост бюджетного дефицита одним из главных инфляционных рисков. Поэтому, если расходы и в дальнейшем будут превышать план, это может затруднить снижение ставки.

Напомним, в прошлом году дефицит бюджета России почти в 5 раз превысил официальный запланированный показатель и достиг 5,7 триллиона рублей. Это был самый высокий уровень с 2020 года.