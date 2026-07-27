Что сказал Путин об экономической ситуации в России

Путин считает, что страна "достойно проходит нынешний исторический этап", о чем пишет российское пропагандистское медиа ТАСС .

Российский президент также добавил, что Россия добивается результатов в сфере технологического развития.

Мы ставим задачу достичь технологического лидерства и, как ни странно, при всех этих внешних ограничениях, достигаем необходимых нам результатов,

– сказал глава России.

Владимир Путин сообщил, что приоритетами федерального бюджета России на ближайшие три года станут:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

укрепление обороны;

решение социальных вопросов;

поддержка экономики

Путин добавил, что убежден, что при работе над бюджетом приоритетом будет "решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений".

Российский лидер также подчеркнул, что власти, в частности парламентарии, не забывают о решении основных вопросов, связанных с благосостоянием граждан.

Напомним, что в России уже снизили базовую ставку до 14% годовых. В частности, годовая инфляция в этом году, согласно прогнозу, составит 6-7%.

В частности, экономическая ситуация в России ухудшается. Бюджетный дефицит растет, а инфляция свидетельствует о нехватке ресурсов. Кремль же продолжает активно финансировать войну против Украины.