Вперше від початку вторгнення: Україна перемагає Росію в економічній війні

Україна переосмислила свою економіку, аби адаптуватися до умов повномасштабної війни. Нині вона на чверть менша, ніж у 2021 році.

Різниця між економікою України та Росії

Водночас вперше з 2022 року українська економіка в деяких аспектах виглядає здоровішою за російську, пише 24 канал з посиланням на The Economist.

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Так Центральний банк України прогнозує зростання ВВП на 4% у 2024 році та 4,3% у 2025-му. Гривня наразі стабільна, а облікова ставка на рівні 13,5%. І це найнижча ставка за останні 30 місяців.

У Росії ж ставки мають сягнути 23%, щоб стримати падіння рубля. Як зазначає видання, банки виглядають "крихкими", а ВВП прогнозують зростання лише на 0,5-1,5% у 2025 році.

Однак перед Україною стоять серйозні виклики:

ескалація війни;

виснаження внутрішніх ресурсів;

зовнішні ризики.

Перший економічний етап України

Так економічна історія України з 2022 року пройшла три етапи.

На першому було запроваджено воєнний стан. Тоді 14 мільйонів людей покинули свої домівки. Росія блокувала чорноморські порти, що задушило експорт України.

Зокрема Дії центрального банку були підпорядковані військовим цілям. У першій половині 2022 року він профінансував половину дефіциту бюджету.

Зауважте! Було введено жорсткий валютний контроль. Інфляція різко зросла, а ВВП скоротився на третину.

Яким був другий економічний етап

Другий етап розпочався після того, як Україна зупинила просування Росії на півдні країни в середині 2022 року.

Відбулися стабілізація ВВП, Україна змогла знову експортувати зерно, а Центральний банк повернувся до боротьби з інфляцією. Завдяки надходженню міжнародної допомоги відновилися валютні резерви, а валютний контроль був послаблений.

Цікаво! Повернення макроекономічної стабільності дозволило адаптуватися до умов війни. Так одним із пріоритетів було захистити виробничі активи від російських ракет. У західних регіонах будувалися індустріальні парки. Бізнеси інвестували за кордоном, щоб убезпечити свої доходи.

Що містить у собі третій етап

Сьогодні, як йдеться у матеріалі, економіка України стикається з найсерйознішими викликами третього етапу:

гостра нестача електроенергії;

робочої сили;

фінансів.

Електроенергія. У 2022 році та влітку 2024 року Росія постійно атакувала енергетичну систему України. Хоча постійні ремонти тривають, країна може розраховувати менш ніж на половину з 36 гігаватів потужностей, які були до повномасштабної війни.

Однак у грудні Україна збільшила потужність імпорту електроенергії з ЄС майже на чверть, до 2,1 гігавата. Зокрема багато продовольчих підприємств використовують біогаз із відходів виробництва, фермери покладаються на дизельні генератори, а промислові компанії — на поєднання газу, сонця та вітру.

Робоча сила. Мобілізація, міграція та війна скоротили робочу силу більш ніж на 20%, тобто до 13 мільйонів осіб. Хоча кількість вакансій зросла до 65 тисяч на тиждень, кожна отримує в середньому лише 1,3 заявки проти двох у 2021 році.

Зростання зарплат підвищує інфляцію. Водночас економічні й оборонні міністерства змагаються за те, як розподілити людські ресурси.

Фінанси. Малим господарствам і підприємствам важко залучити кредити, а довгострокові інвестиції майже неможливі. Зростання витрат на ведення бізнесу скорочує прибутки.

Експортери не можуть підвищувати ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. А уряд, витрати якого значно перевищують доходи, у 2025 році матиме дефіцит бюджету майже у 20% ВВП.

Важливо! Експерти вважають, що Україна, ймовірно, зможе пережити 2025 рік без американських коштів, однак ризики для економіки залишаються високими.