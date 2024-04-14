Збитки більші, ніж минулого року: чому удари по енергосистемі України обійдуться дорожче

Удари по українській енергетиці обійдуться нашому бюджету набагато дорожче, ніж минулого року. Лише ДТЕК оголосила про ураження на суму близько 230 мільйонів доларів.

Чому збитки від ударів по енергетиці більші

Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу, що переважно зруйновані потужності, які не тільки виконують функцію електрогенерації, але й одночасно балансують енергетичну систему. Це, зокрема, ТЕС і електростанції компанії "Укргідронерго" – Дніпрогес.

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Раніше така потужна станція, як Дніпрогес, не руйнувалася. До того ж цього разу удари по енергетиці були дуже точні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Чому? Тому що російським терористам вдалося закупити відповідне обладнання для ракет. Це ж в основному елементна база іноземна, навіть є мікросхеми компанії "Інтел". Ракети балістичні на 80% створені на елементній базі наших західних партнерів. І це теж проблема, що, попри санкції, попри обстріли української енергетичної інфраструктури, Росії вдається закуповувати елементну базу для своїх ракет.

Також Юрій Щедрін додав у коментарі для 24 Каналу, що нині не вистачає потрібного обладнання для відновлення пошкоджених станцій. Також є сумніви щодо доцільності відновлення цих енергооб'єктів.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Справа не в коштах, а в обладнанні та термінах його постачання і доцільності це робити. Якщо вони це зроблять, а їх знову знищать, – це гроші в землю. Кошти можна залучити від міжнародних партнерів, взяти кредит, це важко, але це можливо. А питання не тільки в цьому, питання в захищеності, в доцільності і в технологічних складностях та термінах виготовлення обладнання. Бо навіть якщо є кошти, ніхто не гарантує, що його зроблять через місяць, через пів року або навіть через рік.

Питання, чи встигне енергосистема відновитися до опалювального сезону, дуже важке. Є багато факторів.

Це від кількох місяців до декількох років, тому що нема потрібних трансформаторів, їх треба виготовляти. І чи є сенс відновлювати ТЕС, бо вони були старі, неекологічні та неефективні. Будувати щось нове в таких умовах – це теж дуже велике питання. Тому треба буде формувати новий підхід до енергії і якось розв'язувати це питання, бо та енергетична система, яка була до обстрілів, її треба трансформувати,

– пояснив співрозмовник.

З 22 по 29 березня Росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції.