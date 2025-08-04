У червні 2025 року в українців погіршилися економічні настрої. Воно відбувається за всіма показниками.

Що відомо про економічні настрої українців?

Водночас це погіршення є незначним, передає 24 Канал з посиланням на Info Sapiens.

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За даними дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні" у червні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 3,6 пункту. Відтепер він становить 75,7 пункту.

Зокрема серед складових індикатора спостерігається незначне зниження усіх показників,

– йдеться у дослідженні.

У червні поточного року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 75,7 пункту. Це на 3,6 пункту нижче за показник травня.

Індекс поточного становища (ІПС) знизився і складає 57,2 пункту, що на 3,1 пункту нижче за рівень цього показника у травні. Складові цього індексу наразі зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зменшився на 2,7 пункту та становить 52,1 пункту;

індекс доцільності великих покупок (х5) знизився на 3,6 пункту та становить 62,2 пункту;

Водночас індекс економічних очікувань (ІЕО) у червні знизився на 3,9 пункту та складає 88,1 пункту. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 88,5 пункту, що на 2 пункту нижче за рівень цього показника у квітні; індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) знизився на 3,2 пункту та складає 75,2 пункту; індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) знизився на 6,4 пункту порівняно з минулим місяцем та складає 100,6 пункту.

Крім того, у червні зріс показник індексу очікуваної динаміки безробіття. Він збільшився на 7,5 пунктів та складає 128,5 пунктів.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,1 пункту та складає 182 пунктів. Індекс девальваційних очікувань зріс на 6,7 пункту та складає 146,1 пункту.

У червні 2025 року спостерігаємо певне погіршення у споживчих настроях українців. Незначне погіршення відбувається за всіма показниками: населення дещо більш негативно оцінює, як поточне становище, так і має більш негативні економічні очікування,

– повідомили аналітики.

Важливо! Населення України дещо більше остерігається зростання рівня безробіття та девальвації валюти.