Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті

З 22 по 29 березня Росія завдала масованої атаки по енергетичних об'єктів України. Це спричинило мільярдні збитки та масштабні руйнування.

Які економічні збитки

Протягом цих днів Росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції. Також нещодавно було знищено Трипільську ТЕС.

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Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу, скільки коштуватиме відновити ці об'єкти енергетики.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Це точно мільярди доларів, особливо це стосується ДніпроГЕС. Щоб відновити його, треба час і дуже багато грошей. Були офіційні заяви, що пошкоджено або зруйновано 80% ТЕС в Україні, в першу чергу компанії ДТЕК, але й у "Центренерго" теж зруйнована Зміївська ТЕС.

Нині ДТЕК оцінює свої збитки на рівні 230 мільйонів доларів.

Проте найголовніше не в грошах, а в тому, що у результаті цих терористичних ударів утворився величезний дефіцит потужності в об'єднаній енергетичній системі України. Особливо він буде помітний в осінньо-зимовий період 2024 – 2025 років,

– додав він.

Інші наслідки для енергосистеми

Юрій Щедрін пояснив для 24 Каналу, що на Україну чекають не лише економічні наслідки.

Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки

Це і розірвані ланцюги постачання, адже вугільні ТЕС були основними в країні і, якщо вони не будуть працювати, у нас випадає дуже значна частка енергетики і залишиться лише атомна. Атомна енергетика покривала близько половини потужності у минулі роки, але це з урахуванням Запорізької АЕС. Без урахування цієї АЕС, але з тим, що зменшилася потреба в енергії через міграцію людей і через зупинку підприємств, це плюс-мінус також у нас не буде вистачати від 30%, а може і більше енергії.



Це суттєво вплине на осінньо-зимовий сезон та період пікових літніх навантажень.

Відповідно є два види збитків – фінансові у понад 200 мільйонів доларів та опосередковані, які дуже суттєві, але точна сума поки що не відома. Найперше через руйнування теплової генерації.

