Мільярди доларів збитків: як березневі атаки по енергетиці позначилися на держбюджеті
З 22 по 29 березня Росія завдала масованої атаки по енергетичних об'єктів України. Це спричинило мільярдні збитки та масштабні руйнування.
Які економічні збитки
Протягом цих днів Росія обстріляла 7 теплоелектростанцій та 2 гідроелектростанції. Також нещодавно було знищено Трипільську ТЕС.
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Володимир Омельченко розповів для 24 Каналу, скільки коштуватиме відновити ці об'єкти енергетики.
Це точно мільярди доларів, особливо це стосується ДніпроГЕС. Щоб відновити його, треба час і дуже багато грошей. Були офіційні заяви, що пошкоджено або зруйновано 80% ТЕС в Україні, в першу чергу компанії ДТЕК, але й у "Центренерго" теж зруйнована Зміївська ТЕС.
Проте найголовніше не в грошах, а в тому, що у результаті цих терористичних ударів утворився величезний дефіцит потужності в об'єднаній енергетичній системі України. Особливо він буде помітний в осінньо-зимовий період 2024 – 2025 років,
– додав він.
Інші наслідки для енергосистеми
Юрій Щедрін пояснив для 24 Каналу, що на Україну чекають не лише економічні наслідки.
Це і розірвані ланцюги постачання, адже вугільні ТЕС були основними в країні і, якщо вони не будуть працювати, у нас випадає дуже значна частка енергетики і залишиться лише атомна. Атомна енергетика покривала близько половини потужності у минулі роки, але це з урахуванням Запорізької АЕС. Без урахування цієї АЕС, але з тим, що зменшилася потреба в енергії через міграцію людей і через зупинку підприємств, це плюс-мінус також у нас не буде вистачати від 30%, а може і більше енергії.
Це суттєво вплине на осінньо-зимовий сезон та період пікових літніх навантажень.
Відповідно є два види збитків – фінансові у понад 200 мільйонів доларів та опосередковані, які дуже суттєві, але точна сума поки що не відома. Найперше через руйнування теплової генерації.