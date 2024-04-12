Миллиарды долларов убытков: как мартовские атаки по энергетике сказались на госбюджете

С 22 по 29 марта Россия нанесла массированную атаку по энергетическим объектам Украины. Это повлекло миллиардные убытки и масштабные разрушения.

Какие экономические убытки

В течение этих дней Россия обстреляла 7 теплоэлектростанций и 2 гидроэлектростанции. Также недавно была уничтожена Трипольская ТЭС.

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Владимир Омельченко рассказал для 24 Канала, сколько будет стоить восстановить эти объекты энергетики.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это точно миллиарды долларов, особенно это касается ДнепроГЭС. Чтобы восстановить его, надо время и очень много денег. Были официальные заявления, что повреждено или разрушено 80% ТЭС в Украине, в первую очередь компании ДТЭК, но и у "Центрэнерго" тоже разрушена Змиевская ТЭС.

Сейчас ДТЭК оценивает свои убытки на уровне 230 миллионов долларов.

Однако самое главное не в деньгах, а в том, что в результате этих террористических ударов образовался огромный дефицит мощности в объединенной энергетической системе Украины. Особенно он будет заметен в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов,

– добавил он.

Другие последствия для энергосистемы

Юрий Щедрин объяснил для 24 Канала, что Украину ждут не только экономические последствия.

Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике

Это и разорванные цепи поставок, ведь угольные ТЭС были основными в стране и, если они не будут работать, у нас выпадает очень значительная доля энергетики и останется только атомная. Атомная энергетика покрывала около половины мощности в прошлые годы, но это с учетом Запорожской АЭС. Без учета этой АЭС, но с тем, что уменьшилась потребность в энергии из-за миграции людей и из-за остановки предприятий, это плюс-минус также у нас не будет хватать от 30%, а может и больше энергии.



Это существенно повлияет на осенне-зимний сезон и период пиковых летних нагрузок.

Соответственно есть два вида убытков – финансовые в более 200 миллионов долларов и косвенные, которые очень существенные, но точная сумма пока не известна. Прежде всего из-за разрушения тепловой генерации.

