Колапс ближче, ніж здається: що тягне економіку Росії вниз

Економіка Росії стикається з комплексом внутрішніх і зовнішніх проблем, серед яких – труднощі в нафтовій та вугільній галузях. Та навіть попри це й військові витрати, за певними оцінками, економіка країни ще тримається.

Які проблеми є в Росії сьогодні?

Про те, чи можливий економічний колапс в Росії, в ексклюзивних коментарях 24 Каналу розповіли експерти.

Ігор Бураковський, економіст та голова правління ІЕД (Інститут економічних досліджень) каже, що немає якоїсь однієї причини, яка б призвела Росію до економічної кризи. Проблеми Росії зумовлені і внутрішніми, і зовнішніми чинниками. Всі вони мають свої наслідки.

З цього так званого "пакету проблем" можна виділити, безперечно, проблеми з нафтою не лише на зовнішньому ринку, але й на внутрішньому. Адже Росія має проблеми із переробленням нафти на НПЗ, враховуючи успішні українські атаки на ці об'єкти,

– зазначає Бураковський.

Також фіксується скорочення нафтового видобутку. Свердловини почали законсервовувати й це окремі кошти. Коли потрібно буде їх розконсервувати – знову знадобляться немаленькі гроші. А проблемою в цьому питанні є відсутність дешевих кредитів.

Економіст також зазначає, що вугільна галузь Росії – на межі. Там втратили міжнародні ринки, куди експортувались значні обсяги продукції. Тож підприємства галузі мають серйозні проблеми з виплатою зарплат, а відповідно відсутні й податкові надходження до місцевих бюджетів вугільних регіонів.

Скільки Росія витрачає на війну проти України?

У середньому РФ витрачає на війну 213 мільярдів рублів на тиждень (2,7 мільярда доларів). Про це пише Центр протидії дезінформації.

Зверніть увагу! За підсумками 2025 року, воєнні витрати Росії вищі від запланованого рівня майже на 20%.

Ця сума могла б бути річним бюджетом для великого російського регіону, проте російська влада продовжує збільшувати фінансування на війну в Україні. Йдеться навіть про завищені відсотки.

Що ще відомо про економіку Росії?

Основа економіки Росії – продаж газу та нафти, як власних природних ресурсів. Через те що частина з них – підсанкційні, експорт відбувається через тіньовий флот. Водночас останнім часом низка танкерів потрапили під арешт. Тож передбачається, що це створить відповідні наслідки для економіки країни.

Окрім того, очікується, що податкова реформа 2026 року збільшить бюджет країни на 2,3 трильйона рублів. Проте насправді це може призвести до зростання інфляції та зниження рівня життя для простих росіян.