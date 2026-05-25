Економіка Китаю "гальмує" – це може обернутися новими торговими війнами

Китайська економіка втрачає темп швидше, ніж очікували навіть обережні аналітики. Зокрема, у квітні в країні сповільнилося промислове виробництво, майже зупинилося зростання роздрібних продажів, а внутрішній авторинок знову просів.

Як це може призвести до торгових сутичок?

На цьому тлі Пекін може дедалі активніше шукати вихід через експорт, компенсуючи слабкий попит усередині країни зовнішніми ринками. Однак саме це ризикує посилити напругу зі США та ЄС і запустити нову хвилю торгових конфліктів. Деталі пояснили в Службі зовнішньої розвідки України в понеділок, 25 травня.

Квітневі дані Національного бюро статистики Китаю вказують на подальше охолодження економіки країни. Промислове виробництво зросло лише на 4,1% у річному вимірі проти 5,7% у березні – це найслабший показник із липня 2023 року.

Роздрібні продажі майже зупинилися, додавши лише 0,2% після 1,7% місяцем раніше. Водночас слабшає і внутрішній попит на автомобілі: продажі обвалилися на 21,6%, і це вже сьомий місяць поспіль у мінусі. Окрім того, на 1,6% скоротилися капінвестиції.

Такий "провал" пояснюють трьома структурними проблемами.

Енергетичний фактор. Конфлікт на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки порушили логістику нафтових постачань. Через це китайські НПЗ, зокрема державні, були змушені скорочувати обсяги перероблення. Для країни, яка критично залежить від імпортної сировини, це прямий удар по промисловості.

Криза на ринку нерухомості. Девелопери залишаються перевантаженими боргами, ціни на житло падають, а будівництво сповільнюється. Водночас місцеві бюджети, які роками значною мірою залежали від продажу землі, стикаються з фінансовими проблемами. "Нерухомість довго була локомотивом китайського зростання, але тепер вона гальмо", – зауважили в розвідці.

Девелопери залишаються перевантаженими боргами, ціни на житло падають, а будівництво сповільнюється. Водночас місцеві бюджети, які роками значною мірою залежали від продажу землі, стикаються з фінансовими проблемами. "Нерухомість довго була локомотивом китайського зростання, але тепер вона гальмо", – зауважили в розвідці. Слабкий внутрішній попит. Китайські домогосподарства дедалі активніше заощаджують і не поспішають брати нові кредити. Це вдаряє по продажах автомобілів, житла та інших товарів тривалого користування.

Щоправда, влада реагує на економічне сповільнення не так, як цього очікував ринок. Новий ухвалений в березні 5-річний план робить ставку насамперед на енергетичну безпеку та технологічну незалежність, а не на масштабне стимулювання споживання.

Цікаво, що Пекін нібито свідомо уникає повернення до кредитно-будівельної моделі підтримки економіки, яка в минулому призвела до стрімкого накопичення боргів.

Ціна такої стриманості – торгова агресія назовні. Якщо внутрішній попит слабкий, а стимулювати його Пекін не поспішає, єдиний варіант, що залишається, це компенсувати спад через експорт,

– пояснюють у розвідці.

Тож Китай підтримуватиме виробників і намагатиметься активніше просувати свої товари на зовнішніх ринках, а США та ЄС уже розглядають надлишкові виробничі потужності азійської країни як потенційну загрозу для власної промисловості. "Нові торгові конфлікти в цьому сценарії – питання часу", – резюмували аналітики.

До слова, нещодавно Дональд Трамп відвідав Сі Цзіньпіна. ЗМІ припускали, що насправді лідери хотіли виявити найслабші місця один одного в межах підготовки до тривалої економічної війни. Пекін намагається протидіяти американцям, у яких на меті нібито гальмування китайської економіки та технологічного прогресу.