План "Б" Пекіна: Китай готується захистити економіку через війну в Ірані

Китай планує посилити стійкість економіки до зовнішніх викликів і зміцнити енергетичну безпеку на тлі нестабільності, яку спричинила війна в Ірані. Водночас економічне зростання країни виявилося навіть кращим, ніж очікували на початку року.

Як Китай захищає свою економіку?

Про це найвище керівництво Китаю заявило на засіданні політбюро Комуністичної партії, яке очолює голова Сі Цзіньпін, пише Bloomberg.

Найперше Пекін прагне підвищити рівень забезпечення енергоресурсами та зробити ставку на стабільний внутрішній розвиток.

Заяви керівництва стали одним із найпряміших визнань ризиків, які створює війна для Китаю,

– зауважує видання.

Хоча наразі економіка Китаю поки що лише частково відчуває вплив енергетичної кризи, викликаної війною в Ірані. Водночас тривала блокада Ормузької протоки залишається серйозною загрозою для другої економіки світу.

Адже підвищення цін на нафту може знизити глобальне споживання. У результаті це негативно вплине на китайський експорт, який відіграє головну роль у зростанні країни.

Томі наразі Пекін планує:

активніше розвивати внутрішній попит через розширення пропозиції товарів і послуг;

прискорити реалізацію великих інфраструктурних проєктів у галузі енергетики, транспорту та цифровізації;

розвивати системи водопостачання, електроенергетики, обчислювальні потужності і телекомунікації.

Разом з тим Китай вже збільшив державні витрати та інвестиції в інфраструктуру. А також планує розвивати незалежні ланцюги постачання та забезпечити технологічну самодостатність.

Яка ситуація в економці Китаю зараз?

Водночас у першому кварталі 2026 року економіка Китаю показала сильні результати. У Пекіні заявили, що ключові показники перевищили прогнози, хоча не без деяких труднощів.

ВВП Китаю зріс на 5% у річному вимірі в першому кварталі і прискорився порівняно з попереднім, пише Financial Times.

Зростання промислового виробництва у І кварталі року прискорилося зокрема завдяки швидкому розвитку машинобудування та високих технологій:

виробництво обладнання зросло на 8,9% у річному вимірі;

високотехнологічне виробництво підвищилося на 12,5%;

виробництво обладнання для 3D-друку – на 54%;

виготовлення літій-іонних батарей – на 40,8%;

випуск промислових роботів – на 33,2%.

Національна економіка продемонструвала гарний старт,

– заявило Національне бюро статистики.

Тому уряд поки утримається від прямих нових стимулюючих заходів, очікуючи подальшого розвитку. ситуації навколо війни в Ірані.

Як Китай заробляє на війні в Ірані?

Китайські підприємства, що займаються переробкою вугілля на хімічну продукцію, отримують суттєві прибутки на тлі зростання цін на нафту та перебоїв у постачанні енергоресурсів через регіон Перської затоки. Порушення глобальних ланцюгів постачання створили для цього сегмента сприятливі умови.

Акції китайських компаній піднялися: Ningxia Baofeng Energy – приблизно на 30%, а Shenhua Energy – на 15%. Водночас традиційні нафтопереробні компанії демонструють спад через нестабільність ринку та зростання витрат.

Водночас аналітики зазначають, що війна проти Ірану поступово змінює глобальний баланс впливу, послаблюючи позиції США та ускладнюючи відносини Вашингтона навіть із союзниками. На цьому тлі Китай намагається використати ситуацію для розширення свого економічного та геополітичного впливу у світі.