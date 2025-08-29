Укр Рус
Економіка Новини економіки Рекордне зростання: Росія підняла економіку КНДР на новий рівень
29 серпня, 17:25
3

Рекордне зростання: Росія підняла економіку КНДР на новий рівень

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Економіка Північної Кореї зросла на 3,7% минулого року, що є найбільшим зростанням за останні 8 років, завдяки співпраці КНДР з Росією та зростанню у виробництві, будівництві та гірничодобувній галузі.

  • Сектор важкої хімії зріс на 10,7%, що пов'язано з розширенням виробництва металевих виробів для озброєння, які закуповує Росія, а гірничодобувний сектор зріс на 8,8%, що є найбільшим зростанням з 1999 року.

     

Економіка Північної Кореї рекордно зросла минулого року на 3,7%. Не останню роль у цьому зіграла тісна співпраця з Росією.

Як зросла економіка КНДР? 

Темпи зростання 2024 року стали найвищими за останні 8 років. Про це заявив у п'ятницю, 29 серпня, Центральний банк Південної Кореї, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Як і де режим Кім Чен Ина заробляє на балістичні ракети та зброю масового знищення 

Ріст економіки Північної Кореї минулого року суттєво прискорився у порівнянні з 2023-м, коли показник зростання склав 3,1%. 

Основною причиною стали суттєві прирости у виробництві, будівництві та гірничодобувній галузі, що пояснюється як посиленням державних програм усередині країни, так і розширенням економічної співпраці між КНДР та Росією, 
– заявили у Банку Кореї. 

Особливо помітним було зростання у секторі важкої хімії – на 10,7% -  рекордне за всю історію спостережень. Пояснюється такий успіх розширенням виробництва металевих виробів для озброєння, яке Росія закуповує у КНДР. 

Також значне зростання продемонстрував гірничодобувний сектор – на 8,8% – найбільше з 1999 року.

  • Разом з тим зовнішня торгівля Північної Кореї скоротилася у 2024 році. Обсяги впали на 2,6%, нижче від рівня до пандемії коронавірусу.
  • Однак експорт збільшився на 10,8%, зокрема завдяки продажу годинників та перук.  

Водночас номінальний валовий продукт на душу населення у Північній Кореї банк оцінив у розмірі 1,72 мільйона вон, або 1 239 доларів. Це лише 3,4% від того ж показника у Південній Кореї. 

Варто знати! Оцінка Центрального банка КНДР вважається одним із найбільш достовірних показників економічного розвитку Північної Кореї. Адже офіційну статистику Пхеньян не розголошує. 

Співпраця КНДР та Росії: що відомо? 

  • Північна Корея та Росія тісно співпрацюють між собою. КНДР не лише відправляє солдатів, які воюють у складі російської армії проти України, але й постійно постачає зброю Кремлю. Лише наприкінці липня українська розвідка повідомила, що Північна Корея передала Росії близько 6,5 мільйонів боєприпасів різних калібрів, а також приблизно 600 артилерійських систем.
  • Співпраця між Росією та Північною Кореєю лише поглиблюється й виходить за рамки військової підтримки. На полицях російських супермаркетів почала з'являтися сільськогосподарська продукція з КНДР.  Виробники джемів, ковбас, пива та іншої продукції реєструють свої торгові марки в Росії.
  • Окрім експорту товарів, росіяни зводять автомобільний міст уздовж сухопутного кордону Росії та КНДР, який коштує 100 мільйонів доларів. Також відновили залізничне сполучення між Москвою та Пхеньяном.