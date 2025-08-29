Рекордне зростання: Росія підняла економіку КНДР на новий рівень
- Економіка Північної Кореї зросла на 3,7% минулого року, що є найбільшим зростанням за останні 8 років, завдяки співпраці КНДР з Росією та зростанню у виробництві, будівництві та гірничодобувній галузі.
Сектор важкої хімії зріс на 10,7%, що пов'язано з розширенням виробництва металевих виробів для озброєння, які закуповує Росія, а гірничодобувний сектор зріс на 8,8%, що є найбільшим зростанням з 1999 року.
Економіка Північної Кореї рекордно зросла минулого року на 3,7%. Не останню роль у цьому зіграла тісна співпраця з Росією.
Як зросла економіка КНДР?
Темпи зростання 2024 року стали найвищими за останні 8 років. Про це заявив у п'ятницю, 29 серпня, Центральний банк Південної Кореї, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Ріст економіки Північної Кореї минулого року суттєво прискорився у порівнянні з 2023-м, коли показник зростання склав 3,1%.
Основною причиною стали суттєві прирости у виробництві, будівництві та гірничодобувній галузі, що пояснюється як посиленням державних програм усередині країни, так і розширенням економічної співпраці між КНДР та Росією,
– заявили у Банку Кореї.
Особливо помітним було зростання у секторі важкої хімії – на 10,7% - рекордне за всю історію спостережень. Пояснюється такий успіх розширенням виробництва металевих виробів для озброєння, яке Росія закуповує у КНДР.
Також значне зростання продемонстрував гірничодобувний сектор – на 8,8% – найбільше з 1999 року.
- Разом з тим зовнішня торгівля Північної Кореї скоротилася у 2024 році. Обсяги впали на 2,6%, нижче від рівня до пандемії коронавірусу.
- Однак експорт збільшився на 10,8%, зокрема завдяки продажу годинників та перук.
Водночас номінальний валовий продукт на душу населення у Північній Кореї банк оцінив у розмірі 1,72 мільйона вон, або 1 239 доларів. Це лише 3,4% від того ж показника у Південній Кореї.
Варто знати! Оцінка Центрального банка КНДР вважається одним із найбільш достовірних показників економічного розвитку Північної Кореї. Адже офіційну статистику Пхеньян не розголошує.
Співпраця КНДР та Росії: що відомо?
- Північна Корея та Росія тісно співпрацюють між собою. КНДР не лише відправляє солдатів, які воюють у складі російської армії проти України, але й постійно постачає зброю Кремлю. Лише наприкінці липня українська розвідка повідомила, що Північна Корея передала Росії близько 6,5 мільйонів боєприпасів різних калібрів, а також приблизно 600 артилерійських систем.
- Співпраця між Росією та Північною Кореєю лише поглиблюється й виходить за рамки військової підтримки. На полицях російських супермаркетів почала з'являтися сільськогосподарська продукція з КНДР. Виробники джемів, ковбас, пива та іншої продукції реєструють свої торгові марки в Росії.
- Окрім експорту товарів, росіяни зводять автомобільний міст уздовж сухопутного кордону Росії та КНДР, який коштує 100 мільйонів доларів. Також відновили залізничне сполучення між Москвою та Пхеньяном.