Як зросла економіка КНДР?

Темпи зростання 2024 року стали найвищими за останні 8 років. Про це заявив у п'ятницю, 29 серпня, Центральний банк Південної Кореї, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Як і де режим Кім Чен Ина заробляє на балістичні ракети та зброю масового знищення

Ріст економіки Північної Кореї минулого року суттєво прискорився у порівнянні з 2023-м, коли показник зростання склав 3,1%.

Основною причиною стали суттєві прирости у виробництві, будівництві та гірничодобувній галузі, що пояснюється як посиленням державних програм усередині країни, так і розширенням економічної співпраці між КНДР та Росією,

– заявили у Банку Кореї.

Особливо помітним було зростання у секторі важкої хімії – на 10,7% - рекордне за всю історію спостережень. Пояснюється такий успіх розширенням виробництва металевих виробів для озброєння, яке Росія закуповує у КНДР.

Також значне зростання продемонстрував гірничодобувний сектор – на 8,8% – найбільше з 1999 року.

Разом з тим зовнішня торгівля Північної Кореї скоротилася у 2024 році. Обсяги впали на 2,6%, нижче від рівня до пандемії коронавірусу.

Однак експорт збільшився на 10,8%, зокрема завдяки продажу годинників та перук.

Водночас номінальний валовий продукт на душу населення у Північній Кореї банк оцінив у розмірі 1,72 мільйона вон, або 1 239 доларів. Це лише 3,4% від того ж показника у Південній Кореї.

Варто знати! Оцінка Центрального банка КНДР вважається одним із найбільш достовірних показників економічного розвитку Північної Кореї. Адже офіційну статистику Пхеньян не розголошує.

Співпраця КНДР та Росії: що відомо?