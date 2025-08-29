Как выросла экономика КНДР?

Темпы роста 2024 года стали самыми высокими за последние 8 лет. Об этом заявил в пятницу, 29 августа, Центральный банк Южной Кореи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Рост экономики Северной Кореи в прошлом году существенно ускорился по сравнению с 2023-м, когда показатель роста составил 3,1%.

Основной причиной стали существенные приросты в производстве, строительстве и горнодобывающей отрасли, что объясняется как усилением государственных программ внутри страны, так и расширением экономического сотрудничества между КНДР и Россией,

– заявили в Банке Кореи.

Особенно заметным был рост в секторе тяжелой химии – на 10,7% - рекордный за всю историю наблюдений. Объясняется такой успех расширением производства металлических изделий для вооружения, которое Россия закупает в КНДР.

Также значительный рост продемонстрировал горнодобывающий сектор – на 8,8% – больше всего с 1999 года.

Вместе с тем внешняя торговля Северной Кореи сократилась в 2024 году. Объемы упали на 2,6%, ниже уровня до пандемии коронавируса.

Однако экспорт увеличился на 10,8%, в частности благодаря продаже часов и париков.

В то же время номинальный валовой продукт на душу населения в Северной Корее банк оценил в размере 1,72 миллиона вон, или 1 239 долларов. Это лишь 3,4% от того же показателя в Южной Корее.

Стоит знать! Оценка Центрального банка КНДР считается одним из самых достоверных показателей экономического развития Северной Кореи. Ведь официальную статистику Пхеньян не разглашает.

Сотрудничество КНДР и России: что известно?