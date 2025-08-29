Как выросла экономика КНДР?
Темпы роста 2024 года стали самыми высокими за последние 8 лет. Об этом заявил в пятницу, 29 августа, Центральный банк Южной Кореи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Как и где режим Ким Чен Ына зарабатывает на баллистические ракеты и оружие массового уничтожения
Рост экономики Северной Кореи в прошлом году существенно ускорился по сравнению с 2023-м, когда показатель роста составил 3,1%.
Основной причиной стали существенные приросты в производстве, строительстве и горнодобывающей отрасли, что объясняется как усилением государственных программ внутри страны, так и расширением экономического сотрудничества между КНДР и Россией,
– заявили в Банке Кореи.
Особенно заметным был рост в секторе тяжелой химии – на 10,7% - рекордный за всю историю наблюдений. Объясняется такой успех расширением производства металлических изделий для вооружения, которое Россия закупает в КНДР.
Также значительный рост продемонстрировал горнодобывающий сектор – на 8,8% – больше всего с 1999 года.
- Вместе с тем внешняя торговля Северной Кореи сократилась в 2024 году. Объемы упали на 2,6%, ниже уровня до пандемии коронавируса.
- Однако экспорт увеличился на 10,8%, в частности благодаря продаже часов и париков.
В то же время номинальный валовой продукт на душу населения в Северной Корее банк оценил в размере 1,72 миллиона вон, или 1 239 долларов. Это лишь 3,4% от того же показателя в Южной Корее.
Стоит знать! Оценка Центрального банка КНДР считается одним из самых достоверных показателей экономического развития Северной Кореи. Ведь официальную статистику Пхеньян не разглашает.
Сотрудничество КНДР и России: что известно?
- Северная Корея и Россия тесно сотрудничают между собой. КНДР не только отправляет солдат, которые воюют в составе российской армии против Украины, но и постоянно поставляет оружие Кремлю. Только в конце июля украинская разведка сообщила, что Северная Корея передала России около 6,5 миллионов боеприпасов различных калибров, а также примерно 600 артиллерийских систем.
- Сотрудничество между Россией и Северной Кореей только углубляется и выходит за рамки военной поддержки. На полках российских супермаркетов начала появляться сельскохозяйственная продукция из КНДР. Производители джемов, колбас, пива и другой продукции регистрируют свои торговые марки в России.
- Кроме экспорта товаров, россияне возводят автомобильный мост вдоль сухопутной границы России и КНДР, который стоит 100 миллионов долларов. Также восстановили железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном.