11 вересня, 13:28
"Все спокійно": у Кремлі знову нафантазували стабільність в економіці

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російський бюджет стикається зі зростанням дефіциту через значне зростання витрат та падіння доходів від продажу нафти й газу.
  • Однак прессекретар Путіна запевняє, що макроекономічна ситуація в Росії залишається спокійною, всупереч нестабільності світової економіки.

Дефіцит державного бюджету в Росії стрімко зростає, економіка тріщить по швах, але в Кремлі запевняють, що все в порядку. Мовляв, економічна ситуація знаходиться під контролем.

Що говорять у Кремлі про економічну ситуацію? 

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков протиставив російську економіку світовій і запевнив, що макроекономічна ситуація в країні залишається спокійною, розповідає 24 Канал

В цілому макроекономічна ситуація продовжує залишатися спокійною, надійною та передбачуваною, незважаючи на досить нестабільне становище у світовій економіці, 
– заявив Пєсков. 

Так речник відповів журналістам, коли його попросили прокоментувати ріст позабіржового курсу долара та євро. 

Яка насправді ситуація в Росії?

Насправді ж ситуація в російській економіці зовсім не така чудова, як намагався показати Пєсков. 

  • Дефіцит бюджету в Росії у першій половині 2025 року різко зріс, сягнувши 4,9 трильйона рублів (близько 61 мільярд доларів).
  • Російський Мінфін навіть пішов на неочікуваний крок та вирішив збільшити розмір позик, що надаються, аби закрити дірки в бюджеті.
  • Навіть Путін визнав дефіцит бюджету, виступаючи на економічному форумі, хоча й спробував подати це як щось незначне. 

Чому росте дефіцит бюджету в Росії?  

Російський бюджет стикається зі зростанням дефіциту, оскільки доходи не встигають за витратами, що стрімко зростають. За сім місяців 2025 року витрати федерального бюджету збільшилися на понад 20%, тоді як доходи зросли лише на 2,8%. 
Головною причиною цього розриву є обвал надходжень від продажу нафти й газу, які за цей період впали майже на 19% через низькі ціни на нафту та зміцнення рубля. Економічні труднощі змусили російський уряд готувати вже другий перегляд бюджету за рік, а експерти прогнозують, що дефіцит може сягнути від 5 до 9 трильйонів рублів.

Що відомо про ситуацію в російській економіці?

  • Зростання російської економіки різко загальмувало, майже зупинившись. За офіційними даними уряду, у липні валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс лише на 0,4%. Ця цифра свідчить про те, що лише за пів року економіка Росії сповільнилася в 11 разів, опинившись на порозі стагнації.

  • Економіка не справляється з тягарем колосальних витрат на військову машину Путіна. За підрахунками аналітиків, дефіцит бюджету цьогоріч сягнув найвищого рівня за понад 30 років, а інфляція та відсоткові ставки залишаються загрозливо високими. На цьому тлі банківський сектор уже б’є на сполох, попереджаючи про реальну загрозу боргової кризи.

  • Проте Путін не збирається зменшувати видатки для продовження війни. Натомість Кремль планує скоротити фінансування невиробничих сфер, зокрема інфраструктурних проєктів, а також субсидій для футбольних клубів та збиткових санаторіїв, щоб витратити ці кошти на армію.  