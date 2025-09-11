Що говорять у Кремлі про економічну ситуацію?
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков протиставив російську економіку світовій і запевнив, що макроекономічна ситуація в країні залишається спокійною, розповідає 24 Канал.
В цілому макроекономічна ситуація продовжує залишатися спокійною, надійною та передбачуваною, незважаючи на досить нестабільне становище у світовій економіці,
– заявив Пєсков.
Так речник відповів журналістам, коли його попросили прокоментувати ріст позабіржового курсу долара та євро.
Яка насправді ситуація в Росії?
Насправді ж ситуація в російській економіці зовсім не така чудова, як намагався показати Пєсков.
- Дефіцит бюджету в Росії у першій половині 2025 року різко зріс, сягнувши 4,9 трильйона рублів (близько 61 мільярд доларів).
- Російський Мінфін навіть пішов на неочікуваний крок та вирішив збільшити розмір позик, що надаються, аби закрити дірки в бюджеті.
- Навіть Путін визнав дефіцит бюджету, виступаючи на економічному форумі, хоча й спробував подати це як щось незначне.
Чому росте дефіцит бюджету в Росії?
Російський бюджет стикається зі зростанням дефіциту, оскільки доходи не встигають за витратами, що стрімко зростають. За сім місяців 2025 року витрати федерального бюджету збільшилися на понад 20%, тоді як доходи зросли лише на 2,8%.
Головною причиною цього розриву є обвал надходжень від продажу нафти й газу, які за цей період впали майже на 19% через низькі ціни на нафту та зміцнення рубля. Економічні труднощі змусили російський уряд готувати вже другий перегляд бюджету за рік, а експерти прогнозують, що дефіцит може сягнути від 5 до 9 трильйонів рублів.
Що відомо про ситуацію в російській економіці?
Зростання російської економіки різко загальмувало, майже зупинившись. За офіційними даними уряду, у липні валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс лише на 0,4%. Ця цифра свідчить про те, що лише за пів року економіка Росії сповільнилася в 11 разів, опинившись на порозі стагнації.
Економіка не справляється з тягарем колосальних витрат на військову машину Путіна. За підрахунками аналітиків, дефіцит бюджету цьогоріч сягнув найвищого рівня за понад 30 років, а інфляція та відсоткові ставки залишаються загрозливо високими. На цьому тлі банківський сектор уже б’є на сполох, попереджаючи про реальну загрозу боргової кризи.
Проте Путін не збирається зменшувати видатки для продовження війни. Натомість Кремль планує скоротити фінансування невиробничих сфер, зокрема інфраструктурних проєктів, а також субсидій для футбольних клубів та збиткових санаторіїв, щоб витратити ці кошти на армію.