Що говорять у Кремлі про економічну ситуацію?

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков протиставив російську економіку світовій і запевнив, що макроекономічна ситуація в країні залишається спокійною, розповідає 24 Канал.

В цілому макроекономічна ситуація продовжує залишатися спокійною, надійною та передбачуваною, незважаючи на досить нестабільне становище у світовій економіці,

– заявив Пєсков.

Так речник відповів журналістам, коли його попросили прокоментувати ріст позабіржового курсу долара та євро.

Яка насправді ситуація в Росії?

Насправді ж ситуація в російській економіці зовсім не така чудова, як намагався показати Пєсков.

Дефіцит бюджету в Росії у першій половині 2025 року різко зріс, сягнувши 4,9 трильйона рублів (близько 61 мільярд доларів).

Російський Мінфін навіть пішов на неочікуваний крок та вирішив збільшити розмір позик, що надаються, аби закрити дірки в бюджеті.

Навіть Путін визнав дефіцит бюджету, виступаючи на економічному форумі, хоча й спробував подати це як щось незначне.

Чому росте дефіцит бюджету в Росії? Російський бюджет стикається зі зростанням дефіциту, оскільки доходи не встигають за витратами, що стрімко зростають. За сім місяців 2025 року витрати федерального бюджету збільшилися на понад 20%, тоді як доходи зросли лише на 2,8%.

Головною причиною цього розриву є обвал надходжень від продажу нафти й газу, які за цей період впали майже на 19% через низькі ціни на нафту та зміцнення рубля. Економічні труднощі змусили російський уряд готувати вже другий перегляд бюджету за рік, а експерти прогнозують, що дефіцит може сягнути від 5 до 9 трильйонів рублів.

Що відомо про ситуацію в російській економіці?