Что говорят в Кремле об экономической ситуации?

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков противопоставил российскую экономику мировой и заверил, что макроэкономическая ситуация в стране остается спокойной, рассказывает 24 Канал.

В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно нестабильное положение в мировой экономике,

– заявил Песков.

Так спикер ответил журналистам, когда его попросили прокомментировать рост внебиржевого курса доллара и евро.

Какова на самом деле ситуация в России?

На самом деле ситуация в российской экономике совсем не такая замечательная, как пытался показать Песков.

Дефицит бюджета в России в первой половине 2025 года резко вырос, достигнув 4,9 триллиона рублей (около 61 миллиарда долларов).

Российский Минфин даже пошел на неожиданный шаг и решил увеличить размер займов, предоставляемых, чтобы закрыть дыры в бюджете.

Даже Путин признал дефицит бюджета, выступая на экономическом форуме, хотя и попытался подать это как нечто незначительное.

Почему растет дефицит бюджета в России? Российский бюджет сталкивается с ростом дефицита, поскольку доходы не успевают за стремительно растущими расходами,. За семь месяцев 2025 года расходы федерального бюджета увеличились более чем на 20%, тогда как доходы выросли лишь на 2,8%.

Главной причиной этого разрыва является обвал поступлений от продажи нефти и газа, которые за этот период упали почти на 19% из-за низких цен на нефть и укрепления рубля. Экономические трудности заставили российское правительство готовить уже второй пересмотр бюджета за год, а эксперты прогнозируют, что дефицит может достичь от 5 до 9 триллионов рублей.

Что известно о ситуации в российской экономике?