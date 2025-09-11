"Все спокойно": в Кремле снова нафантазировали стабильность в экономике
- Российский бюджет сталкивается с ростом дефицита из-за значительного роста расходов и падения доходов от продажи нефти и газа.
- Однако пресс-секретарь Путина уверяет, что макроэкономическая ситуация в России остается спокойной, вопреки нестабильности мировой экономики.
Дефицит государственного бюджета в России стремительно растет, экономика трещит по швам, но в Кремле уверяют, что все в порядке. Мол, экономическая ситуация находится под контролем.
Что говорят в Кремле об экономической ситуации?
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков противопоставил российскую экономику мировой и заверил, что макроэкономическая ситуация в стране остается спокойной, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Российский рубль обвалился: курс упал до пятимесячного минимума
В целом макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой, несмотря на достаточно нестабильное положение в мировой экономике,
– заявил Песков.
Так спикер ответил журналистам, когда его попросили прокомментировать рост внебиржевого курса доллара и евро.
Какова на самом деле ситуация в России?
На самом деле ситуация в российской экономике совсем не такая замечательная, как пытался показать Песков.
- Дефицит бюджета в России в первой половине 2025 года резко вырос, достигнув 4,9 триллиона рублей (около 61 миллиарда долларов).
- Российский Минфин даже пошел на неожиданный шаг и решил увеличить размер займов, предоставляемых, чтобы закрыть дыры в бюджете.
- Даже Путин признал дефицит бюджета, выступая на экономическом форуме, хотя и попытался подать это как нечто незначительное.
Почему растет дефицит бюджета в России?
Российский бюджет сталкивается с ростом дефицита, поскольку доходы не успевают за стремительно растущими расходами,. За семь месяцев 2025 года расходы федерального бюджета увеличились более чем на 20%, тогда как доходы выросли лишь на 2,8%.
Главной причиной этого разрыва является обвал поступлений от продажи нефти и газа, которые за этот период упали почти на 19% из-за низких цен на нефть и укрепления рубля. Экономические трудности заставили российское правительство готовить уже второй пересмотр бюджета за год, а эксперты прогнозируют, что дефицит может достичь от 5 до 9 триллионов рублей.
Что известно о ситуации в российской экономике?
Рост российской экономики резко затормозился, почти остановившись. По официальным данным правительства, в июле валовой внутренний продукт (ВВП) вырос лишь на 0,4%. Эта цифра свидетельствует о том, что всего за полгода экономика России замедлилась в 11 раз, оказавшись на пороге стагнации.
Экономика не справляется с бременем колоссальных расходов на военную машину Путина. По подсчетам аналитиков, дефицит бюджета в этом году достиг самого высокого уровня за более чем 30 лет, а инфляция и процентные ставки остаются угрожающе высокими. На этом фоне банковский сектор уже бьет тревогу, предупреждая о реальной угрозе долгового кризиса.
Однако Путин не собирается сокращать расходы на войну. Вместо этого Кремль планирует сократить финансирование непроизводственных сфер, в частности инфраструктурных проектов, а также субсидий для футбольных клубов и убыточных санаториев, чтобы потратить эти средства на армию.