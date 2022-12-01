Ціна мобілізації: як економіка Росії страждає через брак працівників

Мобілізація росіян, яку розпочали у вересні, спричинила великий дефіцит робочої сили. Це негативно вдарило по економіці. Як країна-агресорка власними діями знищує себе, читайте у тексті.

Нестача робочих рук

Галузі в Росії зазнають лиха через призов. Наприкінці вересня зафіксували рекордне виснаження працівників, яке швидко поширюється по країні, а безробіття наближається до найнижчого рівня за всю історію.

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До прикладу, російська сільськогосподарська компанія "Агрокомплекс" зараз щосили намагається заповнити робочі місця трактористів та інших працівників. У цьому частково винна мобілізація.

Проблеми у росіян: працюють навіть в'язні

У Новосибірську, найбільш густонаселеному місті Сибіру, чиновники повідомляють, що їм ледве вистачає половини персоналу, який розчищає вулиці від снігу. Через брак рук, понад 200 засуджених будуть працевлаштовані у державну компанію виробництва танків "Уралвагонзавод".

Серед будівельників інфраструктури переважна більшість відчуває все більшу нестачу кваліфікованої робочої сили і очікується, що дефіцит погіршиться в найближчих кварталах.

Наталія Даніна, керівник аналітичного відділу HeadHunter, повідомила про те, що попит на "блакитні комірці" зростає. За її словами, вікова група від 20 до 24 років наразі нараховує не більше 7 мільйонів людей, що є різким падінням порівняно з 12 мільйонами.

Люди похилого віку разом із жінками та підлітками також стають важливими джерелами праці. Росія все більше покладається на них, що, у свою чергу, збільшує кількість низькокваліфікованої робочої сили.

у вересні Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію 300 тисяч осіб, яких відправили воювати в Україну.

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Нестача кадрів – це зменшення російських обсягів виробництва

Нестача робочої сили може стати серйозною вразливістю для Росії. Це продовжиться і у наступному році, особливо з огляду на інші частини економіки, які потрапили під тиск санкцій. Майже половина компаній заявили, що нестача кадрів унеможливить для них збільшення обсягів виробництва, навіть якщо буде достатній попит.

Страх і невизначеність викликали дуже серйозний відтік мізків і капіталу з країни, завдавши шкоди багатьом секторам,

– пишуть у Bloomberg.

Якщо цей величезний потенціал для розвитку залишиться за межами країни, це призведе до великого майбутнього спаду економіки.