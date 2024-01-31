Залежність від війни: чому економіка Росії перегрівається

Віденський інститут міжнародних економічних досліджень WIIW заявив, що економіка Росії відчутно переживає "перегрівання". Відтак вона все більше стає залежною від продовження війни, витрати на яку впливають на неї подібно наркотику.

Який темп зростання російської економіки

За даними WIIW, минулого року економіка Росії зросла на 3,5%. Але підживлювана зростанням озброєнь, вона більше не може продовжувати своє швидке зростання.

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Також у зв'язку з високою інфляцією і ключовими банківськими ставками, які були підвищені до 16%, аналітики очікують, що цього року зростання становитиме лише – 1,5%.

Вона працює на межі своїх можливостей і демонструє дедалі більше ознак перегріву,

– йдеться в тексті прогнозу.

Як Росія залежить від продовження війни

За даними експертів WIIW, у 2024 році на озброєння Росії спрямують близько 29% бюджету країни.

Росія все більше залежить від продовження війни. Величезні витрати на неї діють на економіку як наркотик,

– каже Василь Астров, експерт WIIW по Росії.

Загалом, витрати на воєнну промисловість Росії зросли до 6% ВВП. Відтак, це найвищий показник з часів розпаду Радянського Союзу.

Який прогноз для України

Окрім цього, австрійський інститут знизив прогноз економічного зростання для України. У поточному році цей показник може становити лише 3%. А це на 1,2 відсоткових пункти нижче, ніж експерти WIIW очікували раніше.

При цьому, вони вказали на можливість перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. А це ставить під питання майбутнє західної фінансової допомоги Україні ще більше.