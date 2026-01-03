Не допоможе навіть завершення війни: економіка Росії приречена на спад

Економіка Росії з великою швидкістю рухається до рецесії. Цей факт визнають навіть наближені до Кремля аналітики та аналітичні структури.

Що відбувається з російською економікою?

Якщо збережуться чинні тенденції, то спад майже напевно розпочнеться до липня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

І це сценарій, якого уникнути практично неможливо. Про це свідчать оцінки Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування.

На початку 2025 року основним тригером ризиків були два фактори:

жорстка політика Центробанку Росії; рекордно висока облікова ставка.

Однак наразі навіть поступове її зниження не змінює загальної картини.

Імовірність рецесії зростає, що вказує на глибші, структурні проблеми: падіння ділової впевненості, уповільнення економічної активності та ослаблення внутрішнього попиту,

– пояснили у розвідці.

Російські аналітики однозначно кажуть: за сучасних умов жорсткої монетарної політики економіка Росії приречена на спад. І сигнали погіршення посилюються.

Індикатор виходу з рецесії у жовтні 2025 року обвалився з 0,345 до 0,1. Це значення, яке суттєво нижче порогового рівня 0,35. Ба більше, воно прямо вказує на ризик затяжної рецесії тривалістю понад рік.

Серед ключових причин зокрема накопичений ефект зміцнення рубля – валюта б’є по торгівельному балансу.

Навіть гіпотетичне завершення війни проти України, як визнають експерти, не стане рятівним колом. Навпаки, скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть лише поглибити кризу,

– наголосили у повідомленні.

Крім того, у 2026 році додатковий фіскальний тиск змусить російський уряд перерозподіляти ресурси. Вони повинні бути спрямовані на користь "пріоритетних" секторів. Також владі доведеться "консервувати дисбаланси" та підривати залишки зростання.

Таким чином, спад економіки має системний характер. І це визнають навіть у Кремлі.

Зверніть увагу! Монетарні маневри вже нічого не вирішують, а джерел для відновлення економіки фактично не залишилося.

Нагадаємо, що економіка Росії поступово заходить у глухий кут. Про це повідомляли у Центрі протидії дезінформації.

Нещодавно – у листопаді 2025 року – ВВП країни зріс на 0,1% у річному вимірі. І це був найгірший показник із початку 2023 року.

Його навіть можна вважати фактичним сигналом про вхід економіки в стагнацію.

Модель економіки раніше трималася на трьох опорах:

бюджетному накачуванні; імпортозаміщенні; примусовому кредитуванні.

Однак вона себе вичерпала.

Важливо! Навіть лояльні аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії у 2026 році.

