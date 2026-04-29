Нафтові мільярди не врятують: провідний банк Росії погіршив прогноз для економіки

Російська економіка у 2026 році зростатиме нижчими темпами, ніж очкували раніше. Натомість інфляція, навпаки, прискориться і буде вищою за попередні прогнози.

Що буде з економікою та інфляцією у Росії?

Про це у середу, 29 квітня, заявив фінансовий директор російського Сбербанку Тарас Скворцов, пише The Moscow Times.

Дивіться також Путін з легкістю може пожертвувати росіянами, – інтерв'ю американського журналіста про хитке становище диктатора

Керівник найбільшого банку Росії називає ситуацію в економіці країни "непростою". На його думку, головну роль у цьому зіграла політика Центробанку та ситуація на зовнішніх ринках.

У Сбербанку фіксують, що обороти російського бізнесу за І квартал цього року в номінальному вираженні вже скоротилися 2,2% – вперше з 2022-го. За словами Скворцова, у реальному вираженні показники ще гірші.

Найбільш негативна динаміка спостерігалася у галузі видобутку корисних копалин та в обробній промисловості. При цьому в роздрібній торгівлі й будівництві темп поки залишається вище нуля, але вони суттєво сповільнилися порівняно з минулим кварталом і попереднім роком,

– говорить фіндиректор Сбербанку.

Враховуючи ці невтішні показники, Сбербанк знизив свій економічний прогноз на 2026 рік:

зростання ВВП зменшив з 1 – 1,5% до 0,5 – 1%;

рівень інфляції підвищив з 5 – 6% до 6 – 6,5%.

Раніше російський уряд заклав у прогнозах зростання економіки на рівні 1,3%. А от Центробанк Росії очікував, що ВВП зросте на 0,5 – 1,5%.

Цікаво, що Центробанк не підвищив свій економічний прогноз навіть після зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході.

Річ у тім, що мільярди доларів, які Росія сподівається виручити від продажу нафти підуть на створення "фінансової подушки". Москва поповнюватиме резерви Фонду національного добробуту, який "проїла" через проблеми з бюджетом і падіння доходів.

Важливо! Економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу пояснив, що Росія дійсно могла заробити мільярдів від продажу нафти на тлі війни в Ірані. Однак на фоні загального дефіциту бюджету, який лише у січні – березні 2026 року вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це лише крапля в морі.

Чому росіянам доводиться затягувати паски?

Через погіршення економічної ситуації росіянам доводиться все більше затягувати паски. Багато громадян Росії вже не можуть дозволити собі купувати у магазинах, як раніше, пише Служба зовнішньої розвідки України.

Скорочувати доводиться базові речі:

58 % відмовляються від товарів, які купували раніше;

57 % переходять на дешевші аналоги;

46 % намагаються якомога рідше ходити до магазинів.

За підрахунками Сбербанку, у І кварталі 2026 року реальні темпи зростання споживчого попиту в Росії впали з 4,2% до 2,2% порівняно з кінцем 2025 року.

Це пов’язано, звісно, з охолодженням попиту на всі типи товарів… Зниження споживчої активності відбувається попри певне прискорення темпів зростання доходів, яке ми спостерігаємо,

– додав Скворцов.

Зауважте! У СЗРУ зазначають, що ще у грудні 2025 року 31% росіян стабільно не вистачало грошей навіть на їжу.

Який дефіцит бюджету в Росії?