Російська пропаганда продовжує малювати ілюзію економічного дива. Проте за гучними заявами кремлівського керівництва на міжнародних майданчиках ховається інша фінансова реальність.

Чому заяви Кремля розходяться з реальністю

Під час ділового саміту форуму АТЕС президент Росії Володимир Путін спробував переконати керівників найбільших світових компаній, що російська економіка нібито стала найбільшою в Європі, про що пише російське медіа The Moscow Times.

За словами Путіна, країна-агресорка не лише гідно пройшла через випробування економічними санкціями, але й налагодила випуск передових товарів.

Зовнішній тиск став для Росії потужним стимулом, спонукав нас послідовно зміцнювати технологічний суверенітет,

– заявив Путін.

Він також додав, що за останні три роки ВВП нібито зріс більше, ніж на 10%. Російський лідер також похвалився створенням "провідних у світі" мовних моделей та революцією в медицині завдяки штучному інтелекту.

Проте реальна макроекономічна картина кардинально відрізняється від фантазій диктатора. Медіа пише, що бум у 2023 – 2024 роках, коли ВВП зростав на 4,1% та 4,9%, тримався на вливанні колосальних коштів у військово-промисловий комплекс.

Вже минулого року російська економіка різко загальмувала, показавши зростання лише на 1%, тоді як світова економіка зросла на 3,5%.

Важливо! Цього року ситуація ще гірша: за прогнозами самого ж російського Мінекономрозвитку, ВВП зросте лише на мізерні 0,4%.

Нагадаємо, що війна впливає на економічний стан Росії. Наприклад, у третьому кварталі зростання валового внутрішнього продукту країни сповільнилося до 0,9%.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні звинуватив Путіна у брехні щодо санкцій. Він заявив, що обмеження "цілком реальні й боляче б'ють".