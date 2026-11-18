Почему заявления Кремля не соответствуют реальности

Во время делового саммита форума АТЭС президент России Владимир Путин попытался убедить руководителей крупнейших мировых компаний, что российская экономика якобы стала крупнейшей в Европе, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

Adv

По словам Путина, страна-агрессор не только достойно прошла через испытания экономическими санкциями, но и наладила выпуск передовых товаров.

Внешнее давление стало для России мощным стимулом, побудило нас последовательно укреплять технологический суверенитет– заявил Путин.

Он также добавил, что за последние три года ВВП якобы вырос более чем на 10%. Российский лидер также похвастался созданием "ведущих в мире" языковых моделей и революцией в медицине благодаря искусственному интеллекту.

Однако реальная макроэкономическая картина кардинально отличается от фантазий диктатора. СМИ пишут, что бум в 2023–2024 годах, когда ВВП рос на 4,1% и 4,9%, держался за счет вливания колоссальных средств в военно-промышленный комплекс.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Уже в прошлом году российская экономика резко затормозила, показав рост всего на 1%, тогда как мировая экономика выросла на 3,5%.

Важно! В этом году ситуация еще хуже: по прогнозам самого российского Минэкономразвития, ВВП вырастет лишь на ничтожные 0,4%.

Напомним, что война влияет на экономическое положение России. Например, в третьем квартале рост валового внутреннего продукта страны замедлился до 0,9%.

Премьер-министр Канады Марк Карни обвинил Путина во лжи в отношении санкций. Он заявил, что ограничения "вполне реальны и больно бьют".