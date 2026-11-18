Чому заяви Кремля розходяться з реальністю

Під час ділового саміту форуму АТЕС президент Росії Володимир Путін спробував переконати керівників найбільших світових компаній, що російська економіка нібито стала найбільшою в Європі, про що пише російське медіа The Moscow Times.

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За словами Путіна, країна-агресорка не лише гідно пройшла через випробування економічними санкціями, але й налагодила випуск передових товарів.

Зовнішній тиск став для Росії потужним стимулом, спонукав нас послідовно зміцнювати технологічний суверенітет– заявив Путін.

Він також додав, що за останні три роки ВВП нібито зріс більше, ніж на 10%. Російський лідер також похвалився створенням "провідних у світі" мовних моделей та революцією в медицині завдяки штучному інтелекту.

Проте реальна макроекономічна картина кардинально відрізняється від фантазій диктатора. Медіа пише, що бум у 2023 – 2024 роках, коли ВВП зростав на 4,1% та 4,9%, тримався на вливанні колосальних коштів у військово-промисловий комплекс.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вже минулого року російська економіка різко загальмувала, показавши зростання лише на 1%, тоді як світова економіка зросла на 3,5%.

Важливо! Цього року ситуація ще гірша: за прогнозами самого ж російського Мінекономрозвитку, ВВП зросте лише на мізерні 0,4%.

Нагадаємо, що війна впливає на економічний стан Росії. Наприклад, у третьому кварталі зростання валового внутрішнього продукту країни сповільнилося до 0,9%.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні звинуватив Путіна у брехні щодо санкцій. Він заявив, що обмеження "цілком реальні й боляче б'ють".