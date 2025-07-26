Російська економіка тріщить: обвалюються майже усі галузі, – Bloomberg

Російська економіка, яка тривалий час демонструвала стійкість попри міжнародні санкції, нині все очевидніше стикається з глибокими проблемами. В економіці Росії є очевидні тріщини.

Цивільна економіка Росії поступово вмирає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що не так з російською економікою сьогодні?

У публікації наголошується, що "тріщини в економіці вартістю 2 трильйони доларів зараз цілком очевидні". Усі ресурси Росії спрямовуються на війну, що веде до поступового занепаду цивільного сектору. Яскравим прикладом цього є одночасні урочистості з нагоди спуску на воду нового атомного підводного човна та падіння продажів автомобілів у червні на 30%.

Побоюючись поглиблення економічної кризи, Центробанк РФ різко знизив облікову ставку – одразу на 2 процентні пункти, після попереднього зменшення на 1 пункт місяцем раніше. Фактично, регулятор зробив вибір на користь інфляції, аби уникнути ще глибшого спаду.

Існує дедалі більше доказів складних часів у багатьох секторах російської економіки. Наслідки війни, західних санкцій, дефіциту робочої сили, зниження цін на нафту, дорожчої валюти та високих процентних ставок,

– стверджує Алекс Кокчаров, аналітик з геоекономічних питань Bloomberg Economics.

Попри активний експорт енергоресурсів до Китаю, Індії та частково до Європи, цього недостатньо для підтримки всієї економіки. Наприклад, вугільна промисловість РФ опинилася в глибокій кризі – вона втратила ключові ринки збуту, доступ до обладнання та інвестицій. Металургія також у мінусі: навіть військові замовлення не можуть компенсувати скорочення експорту та попиту з боку будівельної галузі.

Найнебезпечнішою зоною ризику став фінансовий сектор. У липні топменеджери провідних банків РФ неформально обговорювали можливість звернення до уряду за підтримкою, бо рівень проблемних кредитів невпинно зростає. Як свідчать внутрішні документи, які отримали журналісти Bloomberg, реальний стан банківських активів гірший, ніж визнає влада.

За словами економістки Софії Донець (T-Investments), зростання спостерігається лише у вузькому колі секторів, пов'язаних із державними замовленнями та оборонною промисловістю. Усі інші галузі або стагнують та вже скорочують обсяги виробництва.

Шукаючи джерела наповнення воєнного бюджету, російський уряд вдався до дуже поганої практики – конфіскації приватних активів. За рік обсяг конфіскованих активів утричі зріс, що викликає паніку серед бізнесу. Кремль ігнорує ці сигнали.

"Путіну насправді байдуже, що менше видобувається вугілля чи вирубується деревини, чи що падають роздрібні продажі. Він повністю зосереджений на своїх військових цілях. Найімовірніше, він хоче відіграти таку ж роль в російській історії, що й Петро I чи Катерина II", – вважає економічний аналітик Алекс Кокчаров.

Нагадаємо, експерт відповів, чи зупинить війну смерть Путіна. Як підкреслив Джеймс Ніксі, складно уявити сценарій, за якого будь-який правитель Росії, наприклад, у найближчі 50 років, зможе змінити систему настільки, щоб вона стала мирною, демократичною, не насильницькою та не агресивною державою.