Яким буде зростання ВПП та інфляції у 2023 році: прогнози аналітиків

2022 рік був рекордно складним для нашої країни, але українська економіка гідно пройшла випробування. За підсумками року скорочення ВПП може сягнути 30%-40%, але уже наступного року прогнозують його поступове відновлення.

Якою буде інфляція, курс гривні та інші макроекономічні показники, точно визначити наразі дуже складно. Багато залежатиме від масштабу руйнувань, які можуть спричинити загарбники.

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Якою може бути інфляція у 2023 році

Очікується, що на кінець 2022 року споживча інфляція складе 30%. За розрахунками Мінекономіки, наприкінці цього року і на початку наступного додатковий вплив енергетичної кризи на інфляцію може становити 1-2%.

Далі ж цей вплив буде зменшуватись. За оцінками Національного банку, навіть за умов проблем з енергетикою цикл зниження інфляції розпочнеться вже у другому кварталі 2023 року.

Такі ж позитивні зміни очікують і фінансові аналітики.

Слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем послабить інфляційний тиск,

– вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

Що буде з курсом

Влітку НБУ прийняв рішення ввести фіксований курс на рівні 36,5 гривень. Завдяки цьому готівковий долар також тримається в межах 41 гривні. Проте, така політика Нацбанку потребує значних валютних інтервенцій. У 2022 році регулятор продав 400 мільярдів доларів для штучної підтримки гривні.

Що буде наступного року, передбачити складно. Проте значних потрясінь експерти не прогнозують. Більшість з них дотримуються думки, що курс наблизиться до прогнозу Нацбанку, тобто, 42 – 45 гривень.

У випадку, якщо у 2023 не доведеться друкувати гроші, то шансів на стабільність гривні набагато більше. Однак задля цього Україна має отримати міжнародну допомогу, яка зможе покрити дефіцит бюджету в 38 – 39 мільярдів доларів.

Нагадаємо, країни G7 пообіцяли виділити щонайменше 32 мільярди доларів допомоги наступного року.

Злагоджена робота НБУ та уряду дозволить уникнути емісійного фінансування. Викуп Нацбанком нових ОВДП залишатиметься фактором перестрахування, якщо зовнішня підтримка бюджету буде затримуватися,

– вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Яким буде ВВП у наступному році

За інформацією аналітиків Concorde Capital, через удари по енергетичній інфраструктурі падіння ВВП в останньому кварталі 2022 року може становити 40% проти відповідного кварталу попереднього року.

У Національному банку України також погіршили свої оцінки щодо ВВП на останній квартал 2022 року у зв'язку з ударами росіян по енергооб'єктах.

Масштабні обстріли перервали відновлення економічної активності, попри поступове пристосування бізнесу до роботи в умовах дефіциту електроенергії. Про це свідчать високочастотні індикатори, які аналізує НБУ в умовах обмеженої публікації офіційних даних Державною службою статистики України. Як наслідок, за оцінками НБУ, падіння ВВП у четвертому кварталі 2022 року може бути суттєвішим, ніж очікувалося в жовтні (35,6%),

– повідомляють у регуляторі.

Імовірно, обстріли інфраструктури у 2023 році триватимуть, впливаючи на темпи відновлення економіки. Утім, уряд переконаний, що бізнес адаптується до цих викликів і ВПП все одно почне зростати.

Ми все одно вийдемо на траєкторію відновлювального зростання, але воно буде меншим. Орієнтовно від 1% до 1,5%,

– зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основний прогноз уряду передбачає зростання ВВП у 2023 році на 3,2%. З цим погоджуються не всі. Так, Dragon Capital очікує на падіння ВВП на 5% попри те, що там розраховують на завершення гарячої фази війни до осені.

Скорочення економіки на 2-2,5% також очікують експерти Oxford Economics.

Наш прогноз ґрунтується на припущеннях, що війна триватиме щонайменше до середини 2023 року, російські атаки по інфраструктурі вщухнуть, зернова ініціатива залишиться в силі, а фінансова підтримка Заходу буде достатньою для підтримання фінансової стабільності,

– зазначили експерти.

Водночас доволі стримане зростання ВВП закладене в меморандумі про співпрацю України та МВФ – 1%. Нагадаємо, нещодавно МВФ почав нову моніторингову програму в Україні.