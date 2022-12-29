Каким будет рост ВВП и инфляции в 2023 году: прогнозы аналитиков

2022 был рекордно сложным для нашей страны, но украинская экономика достойно прошла испытания. По итогам года сокращение ВВП может достичь 30 – 40%, но уже в следующем году прогнозируют его постепенное восстановление.

Какой будет инфляция, курс гривны и другие макроэкономические показатели, точно определить очень сложно. Многое будет зависеть от масштаба разрушений, которые могут повлечь захватчики.

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Какой может быть инфляция в 2023 году

Ожидается, что к концу 2022 года потребительская инфляция составит 30%. По расчетам Минэкономики, в конце этого года и в начале следующего года дополнительное влияние энергетического кризиса на инфляцию может составить 1 – 2%.

Дальше же это влияние будет уменьшаться. По оценкам Национального банка, даже при проблемах с энергетикой цикл снижения инфляции начнется уже во втором квартале 2023 года.

Такие же положительные изменения ожидают и финансовые аналитики.

Слабый внутренний спрос в сочетании с постепенным решением логистических проблем ослабит инфляционное давление,

– считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

Что будет с курсом

Летом НБУ принял решение о введении фиксированного курса на уровне 36,5 гривны. Благодаря этому наличный доллар также держится в пределах 41 гривны. Однако такая политика Нацбанка нуждается в значительных валютных интервенциях. В 2022 году регулятор продал 400 миллиардов долларов для искусственной поддержки гривны.

Что будет в следующем году, предсказать сложно. Однако значительные потрясения эксперты не прогнозируют. Большинство из них придерживаются мнения, что курс приблизится к прогнозу Нацбанка, то есть 42 – 45 гривен.

В случае, если в 2023 году не придется печатать деньги, то шансов на стабильность гривны гораздо больше. Однако для этого Украина должна получить международную помощь, которая сможет покрыть дефицит бюджета в 38 – 39 миллиардов долларов.

Напомним, страны G7 пообещали выделить не менее 32 миллиарда долларов помощи в следующем году.

Слаженная работа НБУ и правительства позволит избежать эмиссионного финансирования. Выкуп Нацбанком новых ОВГЗ будет оставаться фактором перестрахования, если внешняя поддержка бюджета будет задерживаться,

– считает руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Каким будет ВВП в следующем году

По информации аналитиков Concorde Capital, из-за ударов по энергетической инфраструктуре падение ВВП в последнем квартале 2022 года может составить 40% против соответствующего квартала предыдущего года.

В Национальном банке Украины также ухудшили свои оценки по ВВП на последний квартал 2022 года в связи с ударами россиян по энергообъектам.

Масштабные обстрелы прервали возобновление экономической активности, несмотря на постепенное приспособление бизнеса к работе в условиях дефицита электроэнергии. Об этом свидетельствуют высокочастотные индикаторы, анализируемые НБУ в условиях ограниченной публикации официальных данных Государственной службой статистики Украины. Как следствие, по оценкам НБУ, падение ВВП в четвертом квартале 2022 года может быть более существенным, чем ожидалось в октябре (35,6%),

– сообщают в регуляторе.

Вероятно, обстрелы инфраструктуры в 2023 году будут продолжаться, влияя на темпы восстановления экономики. Впрочем, правительство уверено, что бизнес адаптируется к этим вызовам и ВПП все равно начнет расти.

Мы все равно выйдем на траекторию восстановительного роста, но он будет меньше. Примерно от 1% до 1,5%,

– отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

Основной прогноз правительства предполагает рост ВВП в 2023 году на 3,2%. С этим согласны не все. Так, Dragon Capital ожидает падения ВВП на 5%, несмотря на то, что там рассчитывают на завершение горячей фазы войны к осени.

Сокращение экономики на 2 – 2,5% также ожидают эксперты Oxford Economics.

Наш прогноз основывается на предположениях, что война будет продолжаться, по меньшей мере, до середины 2023 года, российские атаки по инфраструктуре утихнут, зерновая инициатива останется в силе, а финансовая поддержка Запада будет достаточной для поддержания финансовой стабильности,

– отметили эксперты.

В то же время, довольно сдержанный рост ВВП заложен в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ – 1%. Напомним, недавно МВФ начал новая мониторинговая программа в Украине.