Економіка України почала відновлюватись: у Bloomberg пояснили причину

Попри повномасштабне вторгнення Росії, економіка України демонструє зростання. Українцям вдалося адаптуватися до нових умов.

Згідно з даними західного видання, українська економіка показує вперше зростання у 2023 році. Економічний ріст відбувається після глибокого падіння 2022-го, коли країна-агресорка пішла на нашу державу повномасштабною війною.

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Що відбувається в економіці України

Згідно із прогнозами НБУ, економіка України у 2023 році може зрости на 2,9%. Цей прогноз буде переглянуто у жовтні. У матеріалі зауважується, що від зростання ВВП 2023-го року залежить, чи платитиме Україна ВВП-варанти. Адже вони виплачуються у випадку, якщо зростання ВВП становить понад 3%. Ріст відбувається на тлі стабілізації настроїв в Україні та збільшення видатків населення.

Українці встигли адаптуватися до розв'язаною Росією війни. Через це збільшуються витрати споживачів, що призводить до запуску економіки. Цивільне населення звикло до відчуття відносної стабільності після перших місяців війни, коли Росія зруйнувала інфраструктуру України та призупинила її експортну економіку, важливу частину якої складає постачання зерна.

Також на ситуацію вплинула низька порівняльна база. За даними Державної служби статистики, після лютого 2022 року було різке падіння протягом багатьох місяців. Однак у другому кварталі 2023 року ВВП підскочив на 19,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року).



Що відбувалося з економікою України після вторгнення Росії / Графік Bloomberg

Однак через дії сусідньої країни-агресорки Україна має проблеми з морським експортом товарів. Також російські загарбники постійно обстрілюють інфраструктуру нашої держави та провокують перебої з електропостачанням. Тому без розв'язання цих проблем повноцінне відновлення української економіки неможливе.

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