Курс валют у жовтні

У жовні очікуються значні зміни фінансового ринку, наголошує банкір Тарас Лєсовий, повідомляє 24 Канал. Не можна виключати, що після того, як НБУ "відпустить" валюту, станеться незначний, курсовий стрибок, який може додати максимум 5% до попереднього значення.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курс коливатиметься у межах 37,5 – 40 гривень за долар та 40 – 43 гривні за євро. При цьому різниця між покупкою та продажем буде на рівні 0,3 гривні, а поточні коливання переважно лишатимуться в діапазоні 0,3 – 0,5 гривень.

Серед головних факторів, що впливатимуть на ринок Лєсовий виділив такі:

Повернення плаваючого курсу. Політика регулятора, спрямована на втримання балансу між попитом та пропозицією, а також на подальшу лібералізацію валютного ринку та зняття певних обмежень, коли будуть створені максимально сприятливі для цього умови.

Політика регулятора, спрямована на втримання балансу між попитом та пропозицією, а також на подальшу лібералізацію валютного ринку та зняття певних обмежень, коли будуть створені максимально сприятливі для цього умови. Розв'язання експортного питання. На фоні цілеспрямованої тактики ворога з руйнування портової інфраструктури, нищення збіжжя, аби не дати Україні навіть гіпотетично здійснювати експорт агропродукції морськими шляхами, досі тривають пошуки оптимального рішення. Першим і найефективнішим рішенням на даний час є фізичний тиск – нищення ворожого флоту, що розчищає Чорне море, робить його безпечним для судноплавства.

Крім того, це стосується можливого створення нової "зернової коаліції" без участі агресора, щоб транспортувати зерно територіальними водами Румунії, Болгарії, Туреччини, в також здійснення експорту через порти Хорватії та "коридори солідарності" через країни ЄС.

– наголошує Лєсовий.

Розвиток економіки та стабільність національної валюти. Йдеться про активізацію всіх виробничих сфер, великого, малого та середнього бізнесу. Варто зауважити, що після скорочення розміру облікової ставки до 20%, в Україні очікується системне зниження відсотків за всіма кредитними та депозитними продуктами, що може стимулювати фінсектор для більш активного кредитування (автокредити, іпотека, споживчі кредити тощо) та розміщення коштів на депозитах без втрати "чистого" прибутку.

Зауважте! За даними НБУ у серпні інфляція у річному вимірі за серпень становила 8,6%.

Обсяги та системність отримуваної макрофінансової допомоги від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій. На думку банкіра, щомісяця Україна потребує в середньому 3 – 3,5 мільярда доларів допомоги, аби покривати значну частину видатків держбюджету та унеможливити неконтрольоване зростання дефіциту бюджету.

На думку банкіра, щомісяця Україна потребує в середньому 3 – 3,5 мільярда доларів допомоги, аби покривати значну частину видатків держбюджету та унеможливити неконтрольоване зростання дефіциту бюджету. Наслідки війни, терор країни-агресора.

Події на фронті та динаміка звільнення українських територій від ворога.

Звісно зараз вкрай важко передбачити всі чинники, від яких залежатиме кон’юнктура готівкового ринку і ступінь їхнього, як позитивного, так і негативного впливу на курс валют. Є вірогідність, що у жовтні будуть максимально сприятливі умови для формування суто ринкового валютного курсу, що відповідатиме економічній ситуації в країні.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.