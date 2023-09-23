Курс валют в октябре

В октябре ожидаются значительные изменения финансового рынка, отмечает банкир Тарас Лесовой, соообщает 24 Канал. Нельзя исключать, что после того, как НБУ "отпустит" валюту, произойдет незначительный курсовой скачок, который может добавить максимум 5% к предыдущему значению.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс будет колебаться в пределах 37,5 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. При этом разница между покупкой и продажей будет на уровне 0,3 гривны, а текущие колебания будут преимущественно оставаться в диапазоне 0,3 – 0,5 гривен.

Среди главных факторов, влияющих на рынок Лесной выделил следующие:

Возвращение плавающего курса. Политика регулятора, направленная на удержание баланса между спросом и предложением, а также дальнейшую либерализацию валютного рынка и снятие определенных ограничений, когда будут созданы максимально благоприятные для этого условия.

Политика регулятора, направленная на удержание баланса между спросом и предложением, а также дальнейшую либерализацию валютного рынка и снятие определенных ограничений, когда будут созданы максимально благоприятные для этого условия. Решение экспортного вопроса. На фоне целенаправленной тактики врага по разрушению портовой инфраструктуры, уничтожению зерна, чтобы не дать Украине даже гипотетически осуществлять экспорт агропродукции морскими путями, продолжаются поиски оптимального решения. Первым и самым эффективным решением в настоящее время является физическое давление – уничтожение вражеского флота, расчищающее Черное море, делает его безопасным для судоходства.

Кроме того, это касается возможного создания новой "зерновой коалиции" без участия агрессора, чтобы транспортировать зерно по территориальным водам Румынии, Болгарии, Турции, а также осуществление экспорта через порты Хорватии и "коридоры солидарности" через страны ЕС.

– подчеркивает Лесной.

Развитие экономики и стабильность государственной валюты. Речь идет об активизации всех производственных сфер, крупного, малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что после сокращения размера учетной ставки до 20%, в Украине ожидается системное снижение процентов по всем кредитным и депозитным продуктам, что может стимулировать финсектор для более активного кредитования (автокредиты, ипотека, потребительские кредиты) и размещение средств на депозитах без потери "чистой" прибыли.

Заметьте! По данным НБУ, в августе инфляция в годовом измерении за август составила 8,6%.

Объемы и системность получаемой макрофинансовой помощи стран-партнеров и международных финансовых организаций. По мнению банкира, ежемесячно Украина нуждается в среднем в 3 – 3,5 миллиарда долларов помощи, чтобы покрывать значительную часть расходов госбюджета и сделать неконтролируемым рост дефицита бюджета.

По мнению банкира, ежемесячно Украина нуждается в среднем в 3 – 3,5 миллиарда долларов помощи, чтобы покрывать значительную часть расходов госбюджета и сделать неконтролируемым рост дефицита бюджета. Последствия войны, террор страны-агрессора.

События на фронте и динамика освобождения украинских территорий от неприятеля.

Конечно, сейчас крайне трудно предсказать все факторы, от которых будет зависеть конъюнктура наличного рынка и степень их как положительного, так и негативного влияния на курс валют. Есть вероятность, что в октябре будут максимально благоприятные условия для формирования сугубо рыночного валютного курса, что будет соответствовать экономической ситуации в стране.

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