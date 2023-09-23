Курс валют в октябре
В октябре ожидаются значительные изменения финансового рынка, отмечает банкир Тарас Лесовой, соообщает 24 Канал. Нельзя исключать, что после того, как НБУ "отпустит" валюту, произойдет незначительный курсовой скачок, который может добавить максимум 5% к предыдущему значению.
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Курс будет колебаться в пределах 37,5 – 40 гривен за доллар и 40 – 43 гривны за евро. При этом разница между покупкой и продажей будет на уровне 0,3 гривны, а текущие колебания будут преимущественно оставаться в диапазоне 0,3 – 0,5 гривен.
Среди главных факторов, влияющих на рынок Лесной выделил следующие:
- Возвращение плавающего курса. Политика регулятора, направленная на удержание баланса между спросом и предложением, а также дальнейшую либерализацию валютного рынка и снятие определенных ограничений, когда будут созданы максимально благоприятные для этого условия.
- Решение экспортного вопроса. На фоне целенаправленной тактики врага по разрушению портовой инфраструктуры, уничтожению зерна, чтобы не дать Украине даже гипотетически осуществлять экспорт агропродукции морскими путями, продолжаются поиски оптимального решения. Первым и самым эффективным решением в настоящее время является физическое давление – уничтожение вражеского флота, расчищающее Черное море, делает его безопасным для судоходства.
- Развитие экономики и стабильность государственной валюты. Речь идет об активизации всех производственных сфер, крупного, малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что после сокращения размера учетной ставки до 20%, в Украине ожидается системное снижение процентов по всем кредитным и депозитным продуктам, что может стимулировать финсектор для более активного кредитования (автокредиты, ипотека, потребительские кредиты) и размещение средств на депозитах без потери "чистой" прибыли.
- Объемы и системность получаемой макрофинансовой помощи стран-партнеров и международных финансовых организаций. По мнению банкира, ежемесячно Украина нуждается в среднем в 3 – 3,5 миллиарда долларов помощи, чтобы покрывать значительную часть расходов госбюджета и сделать неконтролируемым рост дефицита бюджета.
- Последствия войны, террор страны-агрессора.
- События на фронте и динамика освобождения украинских территорий от неприятеля.
Конечно, сейчас крайне трудно предсказать все факторы, от которых будет зависеть конъюнктура наличного рынка и степень их как положительного, так и негативного влияния на курс валют. Есть вероятность, что в октябре будут максимально благоприятные условия для формирования сугубо рыночного валютного курса, что будет соответствовать экономической ситуации в стране.