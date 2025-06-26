Надії на Трампа не виправдалися: чи витримає економіка України без обіцяного миру

Обрання Дональда Трампа президентом США викликало великі надії на швидке завершення війни в Україні, які поділяли й багато українців. Однак наразі зрозуміло, що війна може затягнутися, а це ставить під загрозу і без того хитку економіку України.

Які надії на Трампа покладали в Україні

Бізнес в Україні та за її межами сподівався отримати так звані "дивіденди миру" та виграти від післявоєнного відновлення. Після заяв Трампа у середині лютого ціни на українські державні облігації досягли піка, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Режим припинення вогню був у центрі всіх економічних прогнозів, очікувалося, що він може настати десь у середині 2025 року,

– розповіли виданню в Офісі президента.

Однак сподівання бізнесу швидко розвіялися, коли увага Трампа переключилася на інші конфлікти.

Українським чиновникам і підприємцям довелося різко переосмислити ситуацію.

Тепер посадовці в Україні зосереджені на тому, що потрібно зробити, аби втримати економіку "на плаву".

Варто знати! За словами українських високопосадовців, позитивний вплив ймовірного перемир’я на економіку цього року вже не розглядається, однак певні надії покладають на 2026 рік.

Чи витримає економіка України без перемир'я

Сьогодні українська економіка поки що тримається завдяки масштабній підтримці Заходу. Проте, на думку аналітиків, цієї допомоги в майбутньому буде недостатньо.

Зараз західні партнери України покривають її витрати, не пов’язані з обороною, зокрема пенсії, медицину та освіту, за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Однак українські чиновники зазначають, що наступного року ця підтримка покриє лише половину з 40 мільярдів доларів, яких потребує країна, що ставить під загрозу навіть її базові потреби.

Важливо! Інвестори не поспішають заходити на український ринок через небезпеку. Єдиним значним інвестиційним проєктом є нещодавно підписана угода зі США про розробку корисних копалин в Україні, проте її реалізація відкладена на кілька років.