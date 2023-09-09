Як зекономити електроенергію при використанні бойлера
Джерело:ТСН
Значна кількість українців користується бойлером. Цей пристрій нагріває воду і дозволяє комфортно купатися та прати у будь-який час.
Як економно використовувати бойлер
Бойлер – це один з найбільш енергозатратних технічних засобів у домі. Згідно зі статистикою, родина з 3 осіб може витратити до 200 кіловат-годин при використанні цього пристрою.
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Початково потрібно правильно вибрати бойлер. Обираючи великий пристрій, ви отримаєте більші витрати. Обов'язково, зверніть увагу на клас його ефективності, він має бути А/А+ або вищий.
Оптимально, на родину з 2-3 людей обрати бойлер 50 – 60 літрів.
Як зменшити витрати бойлера:
- тримайте температуру бойлера на рівні 55 градусів;
- очищуйе бойлер вчасно від внутрішніх забруднень;
- якщо ви маєте двозонний або тризонний лічильник, запрограмуйте бойлер на роботу у час з найнижчим тарифом;
- підключіть "розумну" розетку до вашого бойлера.
Чи потрібно вимикати бойлер
Бойлер, який має чітко запрограмовані години роботи, можна не вимикати з розетки. Однак, якщо ваш пристрій автоматично реагує на охолодження води, краще його відключити. Оскільки у такому випадку бойлер буде працювати нескінченними циклами.
Найкраще відключати пристрій, коли ви їдете на декілька днів. Щоденно це не обов'язково.Зауважте! На підтримку температури, бойлер витрачає менше електроенергії, ніж на повний цикл нагрівання.