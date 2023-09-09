Як економно використовувати бойлер

Бойлер – це один з найбільш енергозатратних технічних засобів у домі. Згідно зі статистикою, родина з 3 осіб може витратити до 200 кіловат-годин при використанні цього пристрою.

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Початково потрібно правильно вибрати бойлер. Обираючи великий пристрій, ви отримаєте більші витрати. Обов'язково, зверніть увагу на клас його ефективності, він має бути А/А+ або вищий.

Оптимально, на родину з 2-3 людей обрати бойлер 50 – 60 літрів.