Як економно використовувати бойлер
Бойлер – це один з найбільш енергозатратних технічних засобів у домі. Згідно зі статистикою, родина з 3 осіб може витратити до 200 кіловат-годин при використанні цього пристрою.
Читайте також Зарплату вчителям можуть підвищити, але є одна умова
Початково потрібно правильно вибрати бойлер. Обираючи великий пристрій, ви отримаєте більші витрати. Обов'язково, зверніть увагу на клас його ефективності, він має бути А/А+ або вищий.
Оптимально, на родину з 2-3 людей обрати бойлер 50 – 60 літрів.
Як зменшити витрати бойлера:
- тримайте температуру бойлера на рівні 55 градусів;
- очищуйе бойлер вчасно від внутрішніх забруднень;
- якщо ви маєте двозонний або тризонний лічильник, запрограмуйте бойлер на роботу у час з найнижчим тарифом;
- підключіть "розумну" розетку до вашого бойлера.
Чи потрібно вимикати бойлер
Бойлер, який має чітко запрограмовані години роботи, можна не вимикати з розетки. Однак, якщо ваш пристрій автоматично реагує на охолодження води, краще його відключити. Оскільки у такому випадку бойлер буде працювати нескінченними циклами.
Найкраще відключати пристрій, коли ви їдете на декілька днів. Щоденно це не обов'язково.