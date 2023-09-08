Зарплату вчителям можуть підняти

Про таку пропозицію повідомив Михайло Федоров у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Нині для вчителів існує 50 видів надбавок і дуже складний процес формування цієї тарифної сітки. Саме тому у працівників виходить маленька зарплата.

Вчителі повинні стати рок-зірками, вони повинні заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата по країні, а взагалі в ідеальному світі у них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат,

– додав він.

Федоров спрогнозував, що 80% від зарплати вчителів буде оклад, а решта – доплати. За його словами, на початку ставка буде великою.

Як зміниться зарплата українців у майбутньому

У 2024 році заплановане двоетапне збільшення мінімальної зарплати:

з 1 січня – 7 100 гривень;

з 1 липня – 8 000 гривень.

Також можливе збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) до 3 196 гривень (з 1 січня).

Мінекономіки висловило прогноз на дещо інші суми: мінімальна зарплата з 2024 року на 14,2% – до 7 651 гривні, а ЄТС – до 3 443 гривні.