Как экономно использовать бойлер
Бойлер – это одно из самых энергозатратных технических средств в доме. Согласно статистике, семья из 3 человек может потратить до 200 киловатт-часов при использовании этого устройства.
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Первоначально нужно правильно выбрать бойлер. Выбирая большое устройство, вы получите большие затраты. Обязательно обратите внимание на класс его эффективности, он должен быть А/А+ или выше.
Оптимально, на семью из 2-3 человек выбрать бойлер 50 – 60 литров.
Как уменьшить расход бойлера:
- держите температуру бойлера на уровне 55 градусов;
- очищает бойлер вовремя от внутренних загрязнений;
- если у вас есть двухзонный или трехзонный счетчик, запрограммируйте бойлер на работу во время с самым низким тарифом;
- подключите "умную" розетку к вашему бойлеру.
Нужно ли выключать бойлер
Бойлер, у которого четко запрограммированы часы работы, можно не выключать из розетки. Однако, если устройство автоматически реагирует на охлаждение воды, лучше его отключить. Поскольку в таком случае бойлер будет работать нескончаемыми циклами.
Лучше отключать устройство, когда вы уезжаете на несколько дней. Каждый день это не обязательно.