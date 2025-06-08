8 червня, 11:01
Як зменшити платіжку за воду влітку: є декілька простих методів
Основні тези
- Встановлення лічильників гарячої та холодної води, а також перевірка справності кранів і туалетного бачка допомагає зекономити в платіжка за воду.
- Крім того, ефективне завантаження пральної машини, економічна сантехніка, закриття кранів, а також прийняття душу замість ванни є ключовими методами економії води влітку.
Влітку, коли споживачі чи не найчастіше використовують воду, можна за допомогою декількох методів заощадити на платіжках за послуги. Наприклад, завантажувати до максимуму пральну машину, або ж приймати душ замість ванни.
Що треба робити, аби зекономити на воді влітку
Перша порада для заощадження води влітку стосуватиметься встановлення лічильників, як гарячої води, так і холодної, передає 24 Канал. Також варто перевірити на справність усі крани та туалетний бачок, а ще потрібно правильно завантажувати пральну машину.
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Серед інших порад є такі:
- Завантаження пральної машини до максимального об'єму, бо при неповній завантаженості пральна машина використовує більше води й більше електричної енергії.
- Економічна сантехніка, як-от унітаз з двома режимами для зливу. Це допомагає зекономити близько 15 літрів води на день для сім'ї на 3-х осіб.
- Обов'язково закривайте усі крани, адже кран, який протікає, може витратити до 24 літрів води на добу.
- Коли чистите зуби чи миєте посуд не витрачайте зайву воду, яка витікає безперебійно в каналізацію при відкритому крані. Такий метод допоможе заощадити сотні літрів води.
- Водночас ще один простий, але дієвий метод – це приймати душ, а не ванну.