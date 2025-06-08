Як зменшити платіжку за воду влітку: є декілька простих методів

Влітку, коли споживачі чи не найчастіше використовують воду, можна за допомогою декількох методів заощадити на платіжках за послуги. Наприклад, завантажувати до максимуму пральну машину, або ж приймати душ замість ванни.

Що треба робити, аби зекономити на воді влітку

Перша порада для заощадження води влітку стосуватиметься встановлення лічильників, як гарячої води, так і холодної, передає 24 Канал. Також варто перевірити на справність усі крани та туалетний бачок, а ще потрібно правильно завантажувати пральну машину.

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