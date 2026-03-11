Санкції під питанням: у ЄС розслідують аномальний експорт до "друзів" Путіна

Експорт підсанкційних товарів з Португалії до дружніх із Росією держав різко зріс. Це змусило міністерство фінансів країни розпочати розслідування, чи не допомагають місцеві бізнесмени Москві обходити обмеження ЄС.

Чому міністерство почало розслідування?

Після запровадження санкцій ЄС проти Росії прямі продажі товарів з Португалії до країни-агресорки різко впали, пише Euronews.

У 2021 році обсяги експорту перевищували 26 мільйонів євро, але згодом він практично зійшов нанівець.

З іншого боку, статистика Національного інституту статистики Португалії (INE) показує іншу тенденцію. Значно зросли продажі до дружніх з Росією країн:

Киргизстану;

Казахстану;

Азербайджану;

Туреччини;

та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Серед згаданих країн виділяється Киргизстан: португальський експорт туди зріс з близько 200 000 євро у 2021 році до майже 6 мільйонів євро у 2025 році

Усі п’ять країн, куди продажі зросли найбільше, регулярно торгують з Москвою протягом усієї війни.

Сплеск експорту до цих країн дає вагомі підстави вважати, що, як і в інших країнах ЄС, існують португальські компанії, які свідомо чи несвідомо обходять санкції проти Росії через посередників,

– пише видання.

Які товари може отримувати Росія?

Як зазначають фахівці, і португальські компанії, і інші європейські фірми можуть експортувати свої товари до країн, які потім переправляють її до Росії.

Це підтверджують дані INE, які показують, що показують, що з 2022 року усі 5 країн почали імпортувати більше товарів, на які поширюються санкції, і водночас збільшили експорт до Москви.

Серед підсанкційних товарів збільшилися продажі:

мікрочіпів та напівпровідників;

електронного обладнання та дронів;

промислових компонентів;

інших матеріалів що можуть використовуватися у військовій промисловості.

Особливо виділяється на цьому тлі корок. За останні роки продажі корка з Португалії, яка є найбільшим у світі експортером цього матеріалу, до Туреччини, ОАЕ, Киргизстану та Казахстану помітно збільшилися.

Річ у тім, що Росія раніше була постійним замовником корка, в основному для вина. Проте після вторгнення в Україну цей матеріал потрапив під санкції, оскільки він може бути використаний у військових цілях.

Податкова та митна служба Португалії підтвердила португальській газеті Público, що наразі тривають розслідування можливих порушень санкційного режиму.

Такі зміни не означають автоматично недотримання санкцій, але логічно можуть стати підставою для розслідування,

– зазначили у відомстві.

Важливо! Мета санкцій ЄС – підірвати здатність російської промисловості, особливо військової, отримувати західні технології. Однак такі обхідні схеми можуть значно підривати зусилля Європи пригальмувати військову машину Путіна.

