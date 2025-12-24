Китай не допоміг: газові доходи Росії обвалилися до мінімуму

Росія стрімко втрачає доходи від продажу газу, які становлять значну частину її бюджету. "Газпром" так і не зміг компенсувати мільярдні збитки після втрати європейського ринку, перенаправивши газові потоки на схід.

Як скорочуються газові доходи Росії?

У період із січня по листопад 2025 року експорт газу приніс близько 420 мільярдів рублів (5,28 міляьрда доларів) до бюджету Росії, а за підсумками року очікується 470 мільярдів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Не всі рвуть зв’язки з Кремлем: одна з країн Європи уклала газову угоду з Росією

У порівнянні з 2024 роком газові доходи Росії зменшилися на 4% – на 20 мільярдів рублів.

– на 20 мільярдів рублів. Якщо порівнювати з 2023 роком, то прибутки від продажу газу скоротилася на 17% – на 96 мільярдів рублів.

Загалом же обсяг газових надходжень може за підсумками цього року впасти до мінімуму з 2020 року, коли бюджет Росії від експорту палива поповнився 439,1 мільярдами рублів.

Водночас ростуть постачання російського газу до Китаю. "Газпром" очікує, що загальний експорт трубопроводом "Сила Сибіру" цьогоріч складе 38,7 мільярда кубометрів у порівнянні з 31 мільярдом кубометрів у 2024 році, перевищивши річну пропускну здатність трубопроводу.

Важливо! Єдиним чинним маршрутом поставок до Європи залишається "Турецький потік". Але після відмови України від транзиту російського газу його експорт до ЄС у 2025-му впав на 45% і став найнижчим з початку 1970-х років.

Чому Росія втрачає прибутки від газу?

На сьогодні саме Китай залишається основним покупцем трубопровідного газу в Росії. Однак це не компенсує падіння доходів після втрати європейського ринку з початку війни в Україні.

З 2022 року Росія зуміла перенаправити більшість експорту нафти до Індії та Китаю.

Але з продажами газу на схід справи йдуть складніше, оскільки довгі переговори про збільшення постачань російського газу до Китаю принесли обмежені результати.

За підрахунками економістів, доходи від експорту газу до Китаю у 2025 – 2028 роках будуть на 30 – 40% нижчими за вартість експорту до Європи.

Варто знати! Істотно збільшити постачання російського газу до Китаю міг би трубопровід "Сил Сибіру-2", який проходитиме через територію Монголії й транспортуватиме до 50 мільярдів кубометрів газу на рік з арктичного регіону Ямал. Однак, за оцінками аналітиків, на це знадобиться щонайменше 10 років, пише Reuters.

Як Росія хоче збільшити постачання док Китаю?