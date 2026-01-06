Скарбниця Кремля порожніє: Путін стрімко втрачає кошти для війни
- Експорт російської нафти різко впав до 3,43 млн барелів на день, що на 440 тисяч барелів менше, ніж раніше, через атаки на інфраструктуру та санкції.
- Індія відмовляється від імпорту, що ускладнює транспортування та знижує доходи Росії.
Росія різко втрачає доходи від продажу сирої нафти, які йдуть у її "воєнну скарбницю". Вартість постачань сировини з Москви опустилася до найнижчого рівня з моменту вторгнення в Україну
Як падає експорт російської нафти?
Експорт російської нафти різко впав наприкінці 2025 року та на початку нового року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту і якою буде ситуація на ринку
За даними відстеження суден, за чотири тижні до 4 січня Росія відвантажила 3,43 мільйона барелів нафти на день. Це приблизно на 440 тисяч барелів менше, ніж за попередній період до 21 грудня.
При цьому в основному експорт падає із ключового для Москви тихоокеанського порту Козьміно.
Обсяги поставок залишаються нестабільними через погодні умови, санкції та графік вантаження,
– пояснює видання.
Скорочення постачань відбувається на тлі продовження українських атак на нафтову інфраструктуру Росії. Під удар потрапляють:
- НПЗ;
- трубопроводи;
- порти;
- танкери.
Удари дронів по суднах у Чорному морі змусили танкери, що прямували до Новоросійська, змусили танкери змінювати маршрут. У підсумку російську нафту знову стало складніше транспортувати: ланцюги постачань стають довшими, росте кількість "тіньових" перевантажень, а судна довго стоять на стоянках, очікуючи дозволу на швартування.
Важливо! Разом з тим ціни на російську нафту впали 14 раз поспіль. У поєднанні зі зменшенням обсягів постачань це призвело, що вантажі сировини здешевшали до найнижчого рівня з лютого 2022 року.
Хто відмовляється від російської нафти?
Проблем Росії додає ще й те, що ключовий покупець морської нафти – Індія – відмовляється від імпорту її сировини.
Зокрема, індійська компанія Reliance Industries, яка була найбільшим покупцем російської нафти, відмовилася від закупівель. Її представники повідомили, що що не очікують жодних постачань сировини у січні 2026 року й не отримували вантажів з Росії за останні три тижні, пише Reuters.
Раніше "Роснефть" постачала компанії 500 тисяч барелів на добу за довгостроковою угодою. Однак після запровадження США санкцій у жовтні 2025 року індійський нафтопереробник почав відмовлятися від закупівель.
Зауважте! Імпорт російської нафти до Індії у грудні минулого року вже скоротився до мінімуму за три роки. Наразі ж, за оцінкою аналітиків, постачання може ще впасти – до менш ніж 1 мільйона барелів на добу.
Що ще треба знати про російську нафту?
З серпня по листопад Україна провела щонайменше 77 ударів по енергетичних об’єктах Росії, посилюючи тиск на експорт її нафти.
Після введення американських санкцій проти ключових експортерів – Роснефти та Лукойлу – ціни на російську нафту знижуються значно швидше за світові.