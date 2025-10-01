Росія планує збільшити експорт скрапленого природного газу до Китаю. Це будуть побити за допомогою проєктів Arctic LNG 2 та Сахалін-2.

Що відомо про співпрацю між Китаєм та Росією?

Про це заявив міністр енергетики Росії Сергій Цивілєв, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Попри західні санкції, Arctic LNG 2, 60% якого належить російській компанії Novatek, постачає СПГ ще з минулого року. Вантажі доставляються на два сховища в Росії та на термінал Beihai LNG у Китаї.

Росія планує нарощувати поставки не лише трубопровідного газу, але й СПГ до Китаю, зокрема з проєктів Arctic LNG 2 і Sakhalin 2,

– сказав Цивілєв.

Він пояснив, що Москва досягає тут значного спільного прогресу. Тому перспективи енергетичного співробітництва між Росією, Індією та Китаєм "дуже добрі".

Відповідаючи на запитання про ціноутворення газу через запропонований газопровід "Сила Сибіру-2", Цивілєв повідомив, що це питання для "Газпрому" та CNPC. Однак додав, що вже проведено значну роботу над розрахунками у національних валютах.

Сергій Цивілєв заявив, що мита США, запроваджені проти Індії з метою змусити її відмовитися від закупівлі російської нафти, не спрацювали. За його словами, Росія бере участь у будівництві найбільшої в Індії атомної електростанції – Куданкулам.

Росія, за словами Цивілєва, планує будівництво фактично нової внутрішньої енергосистеми. Мета – ввести в експлуатацію 88 гігаватів різних генеруючих потужностей, зокрема 35 гігаватів теплової енергії, до 2042 року.

Зауважте! Щодо видобутку нафти він зазначив, що для досягнення цілі – це підняти видобуток у Росії до 540 мільйонів тонн на рік до 2030 року, країні потрібно розробляти "важковидобувні" запаси.

Що відомо про ситуацію щодо Індії?

У вересні поточного року Індія зменшила обсяги імпорту російської нафти. Про це пише Bloomberg.

Але Кремль все одно забезпечив близько третину усіх поставок. І це навіть попри тиск США на Нью-Делі.

Так Москва постачала до Індії у вересні 1,61 мільйона барелів на день. Це менше ніж 1,71 мільйона барелів у серпні.

Зверніть увагу! Таким чином Індія намагається балансувати між США та Росією.

