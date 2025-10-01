Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа в Китай. Это будут побить с помощью проектов Arctic LNG 2 и Сахалин-2.

Что известно о сотрудничестве между Китаем и Россией?

Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Несмотря на западные санкции, Arctic LNG 2, 60% которого принадлежит российской компании Novatek, поставляет СПГ еще с прошлого года. Грузы доставляются на два хранилища в России и на терминал Beihai LNG в Китае.

Россия планирует наращивать поставки не только трубопроводного газа, но и СПГ в Китай, в частности из проектов Arctic LNG 2 и Sakhalin 2,

– сказал Цивилев.

Он пояснил, что Москва достигает здесь значительного общего прогресса. Поэтому перспективы энергетического сотрудничества между Россией, Индией и Китаем "очень хорошие".

Отвечая на вопрос о ценообразовании газа через предложенный газопровод "Сила Сибири-2", Цивилев сообщил, что это вопрос для "Газпрома" и CNPC. Однако добавил, что уже проведена значительная работа над расчетами в национальных валютах.

Сергей Цивилев заявил, что пошлины США, введены против Индии с целью заставить ее отказаться от закупки российской нефти, не сработали. По его словам, Россия участвует в строительстве крупнейшей в Индии атомной электростанции – Куданкулам.

Россия, по словам Цивилева, планирует строительство фактически новой внутренней энергосистемы. Цель – ввести в эксплуатацию 88 гигаватт различных генерирующих мощностей, в том числе 35 гигаватт тепловой энергии, до 2042 года.

Заметьте! По добыче нефти он отметил, что для достижения цели – это поднять добычу в России до 540 миллионов тонн в год к 2030 году, стране нужно разрабатывать "трудноизвлекаемые" запасы.

Что известно о ситуации по Индии?

В сентябре текущего года Индия уменьшила объемы импорта российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

Но Кремль все равно обеспечил около трети всех поставок. И это даже несмотря на давление США на Нью-Дели.

Так Москва поставляла в Индию в сентябре 1,61 миллиона баррелей в день. Это меньше чем 1,71 миллиона баррелей в августе.

Обратите внимание! Таким образом Индия пытается балансировать между США и Россией.

Что еще следует знать о Китае?