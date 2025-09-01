Індія продовжує закуповувати російську нафту за знижками, проте все ж стверджує, що не "наживається" на цьому. Індійський міністр розповів, що цим самим країна стабілізує ринок нафти.

Як Індія відповіла на звинувачення США у наживі на нафті?

Міністр нафти і природного газі Індії Хардіп Сінгх Пурі розповів, що країна не наживається, а не дозволяє цінам на нафту сягнути 200 доларів за барель, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це була відповідь на звинувачення міністра фінансів США Скотта Бессента, який звинуватив Індію в наживі на експорті російської нафти.

Що саме Бессент сказав про Індію? В інтерв'ю CNBC Бессент заявив, що російська нафта зараз становить 42% від загального обсягу закупівель нафти Індією, порівняно з менш ніж 1% до повномасштабного вторгнення в Україні. Разом з цим закупівлі Китаю зросли лише з 13% до 16%.



За його словами, Індія наживається, імпортуючи російську нафту за нижчими цінами, а потім перепродаючи очищене паливо за вищою ціною.

Деякі критики стверджують, що Індія стала "пральнею" для російської нафти. Ніщо не може бути далі від правди,

– написав Пурі в редакційній статті.

За його словами, російська нафта ніколи не підпадала під санкції, як іранська чи венесуельська, вона перебуває під системою цінових обмежень ЄС, навмисно розробленою для забезпечення потоку нафти

Так Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, скориставшись знижками на нафту, оскільки Росія шукала нових покупців.

Індія не порушила правил. Індія стабілізувала ринки та запобігла зростанню світових цін. Більша правда полягає в наступному: немає нічого, що замінить другого за величиною виробника у світі, який постачає майже 10% світової нафти,

– додав Пурі.

Як і скільки нафти Індія купляє в Росії?