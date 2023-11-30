Цукор їм теж не догодив: у ЄС не задоволені експортом української продукції

Французькі виробники цукрових буряків висловили своє незадоволення зростанням українського експорту. Вони попросили реекспортувати наш цукор за межі Європи, аби він не шкодив місцевим конкурентам.

Франція не задоволена українським цукром

Обсяги експорту українського цукру у сезон 2023 – 2024 можуть вдвічі зрости порівняно з попереднім роком та в десятки перевищити середній показник за останніх 5 років – 21,5 тисячі тонн. За прогнозами конфедерації, цього року масштаби можуть сягнути – 700 – 800 тисяч тонн.

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Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому,

– заявили у групі виробників CGB.

З початку жовтня 2022 року Україна встигла експортувати 427 тисяч тонн, тоді як показник з вересня 2023 року становить – 25 тисяч тонн.

Такій експортній активності могли посприяти такі умови:

Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022 – 2023;

високі світові ціни на цукор протягом усього сезону;

заборона експорту цукру, яка тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

Попри зростання експорту цукру, ціни на нього залишаються високими через загальний дефіцит. Нині вартість білого цукру перевищує 800 євро за тонну, що є найвищим показником за 10 років.